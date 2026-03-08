Намажьте на хлеб или добавьте в борщ: чесночная паста, которая сделает любое блюдо шедевром (видео)

Узнайте, как быстро почистить гору чеснока и превратить его в универсальную заправку ко многим блюдам

Чесночная паста – это продукт, который желательно всегда иметь в холодильнике. Ее можно использовать для маринования мяса, заправки борща, приготовления пикантных соусов или просто для того, чтобы намазать на кусочек хлеба.

Готовится чесночная паста очень просто. Как это сделать, показали на YouTube-канале Tammy Novа.

Ингредиенты:

Чеснок – 500 г

Масло — 2 столовые ложки

Уксус — 2 столовые ложки

Соль — 2 чайные ложки

Свежая зелень – по желанию

Уксус можно заменить лимонным соком в той же пропорции, но такую пасту следует использовать в течение месяца.

Способ приготовления:

Чтобы быстро очистить большое количество чеснока, залейте его холодной водой на 15–20 минут — шелуха отойдет почти самостоятельно. После этого обязательно просушите зубчики бумажным полотенцем, потому что от излишней влаги будущая паста может быстро забродить.

Сложите чеснок в чашу блендера, добавьте соль, масло и уксус. Измельчайте до состояния однородного крема. Массу можно разделить на две части, чтобы получить разные вкусы: одну оставить без добавок, в другую добавить измельченную свежую зелень (укроп, кинзу, базилик или петрушку по вкусу) и перемешать. Разложите готовую пасту в чистые стеклянные банки. Плотно закройте и поставьте в холодильник.

Храните чесночную пасту в холодильнике. Благодаря соли и уксусу она может стоять до 3-4 месяцев, но обычно съедается гораздо быстрее.