Сало не нужно солить часами: как приготовить вкусную закуску всего за 5 минут (видео)
Идеальный вариант к борщу, картофелю или в качестве сытной холодной закуски
Сало давно стало неотъемлемой частью украинской кухни. Оно ценно не только своим вкусом, но и питательностью. Если употреблять сало в умеренных количествах, оно обеспечит организм необходимыми жирными кислотами. Особенно актуален этот продукт в холодное время года, когда хочется чего-то калорийного и ароматного к ломтику хлеба или тарелочке борща.
Обычно приготовление сала требует некоторого времени для засолки. Но мы предлагаем быстрый рецепт сала, которым поделились в кулинарном блоге bude_smachno_razom. Уже через 5 минут у вас на столе будет вкусная и питательная закуска.
Как быстро замариновать сало
Ингредиенты:
- Сало — 300 г
- Чеснок — 3 зубчика
Для маринада:
- Уксус – 2 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Смесь перцев – 1 ч. л.
- Дополнительно (по желанию): мелко нарезанный лук или лавровый лист
Способ приготовления:
- Нарежьте сало тонкими ломтиками. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте.
- В глубокой емкости соедините нарезанное сало с чесноком, солью, сахаром, специями и уксусом.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек. Накройте крышкой.
- Поставьте в холодильник. Блюдо можно употреблять и сразу, но лучше подождать 15–30 минут.
Как и с чем подавать
Готовое сало вкусно и само собой, но оно будет еще вкуснее, если добавить к нему маринованный лук. Для этого нарежьте лук тонкими полукольцами, немного перемните руками. Добавьте по одной чайной ложке соли, сахара, уксуса и растительного масла, перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 15 минут.
Подавайте сало с луком к борщу, отварному картофелю или как быструю холодную закуску – в любом варианте будет вкусно.