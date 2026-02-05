Укр

Сало не нужно солить часами: как приготовить вкусную закуску всего за 5 минут (видео)

Наталья Граковская
Маринованное сало с луком
Маринованное сало с луком. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Идеальный вариант к борщу, картофелю или в качестве сытной холодной закуски

Сало давно стало неотъемлемой частью украинской кухни. Оно ценно не только своим вкусом, но и питательностью. Если употреблять сало в умеренных количествах, оно обеспечит организм необходимыми жирными кислотами. Особенно актуален этот продукт в холодное время года, когда хочется чего-то калорийного и ароматного к ломтику хлеба или тарелочке борща.

Обычно приготовление сала требует некоторого времени для засолки. Но мы предлагаем быстрый рецепт сала, которым поделились в кулинарном блоге bude_smachno_razom. Уже через 5 минут у вас на столе будет вкусная и питательная закуска.

Как быстро замариновать сало

Ингредиенты:

  • Сало — 300 г
  • Чеснок — 3 зубчика

Для маринада:

  • Уксус – 2 ст. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Смесь перцев – 1 ч. л.
  • Дополнительно (по желанию): мелко нарезанный лук или лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Нарежьте сало тонкими ломтиками. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте.
  2. В глубокой емкости соедините нарезанное сало с чесноком, солью, сахаром, специями и уксусом.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек. Накройте крышкой.
  4. Поставьте в холодильник. Блюдо можно употреблять и сразу, но лучше подождать 15–30 минут.

Как и с чем подавать

Готовое сало вкусно и само собой, но оно будет еще вкуснее, если добавить к нему маринованный лук. Для этого нарежьте лук тонкими полукольцами, немного перемните руками. Добавьте по одной чайной ложке соли, сахара, уксуса и растительного масла, перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 15 минут.

Подавайте сало с луком к борщу, отварному картофелю или как быструю холодную закуску – в любом варианте будет вкусно.

