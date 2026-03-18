Вместо курицы — сало: рецепт отбивных, которые съедят еще до того, как вы приготовите гарнир (видео)
Эти отбивные получаются не хуже классических
Сало обычно ассоциируется с классическими закусками. Его засаливают, коптят или готовят из него рулеты. Но этот продукт значительно более универсальный, чем кажется на первый взгляд. Если подойти к приготовлению с фантазией, можно получить совершенно новое блюдо из хорошо знакомого ингредиента – отбивные из сала. Готовятся они почти так же, как и обычные, а выходят с хрустящей корочкой и нежными внутри.
Рецептом поделилась в Instagram блогерша mamanata.food. По ее словам, на вкус отбивные из сала очень похожи на те, что готовятся из куриного филе.
Ингредиенты:
- сало (свежее, с мясной прослойкой) — 500 г;
- соль, перец – по вкусу;
- яйца — 2-3 шт.;
- мука — 100 г;
- панировочные сухари — 100 г.
Способ приготовления:
- Нарежьте сало без шкурки ломтиками толщиной примерно 1—1,5 см. Каждый кусок аккуратно отбейте кухонным молотком. Посолите и поперчите с обеих сторон.
- Подготовьте три отдельные емкости: с мукой, взбитыми яйцами и панировочными сухарями. Обваляйте каждый кусок сначала в муке, затем окуните в яйцо и в завершение хорошо обваляйте в сухарях. Такая двойная панировка создаст хрустящую корочку и сохранит сочность внутри.
- Жарьте отбивные на хорошо разогретой сковороде. Поскольку сало само по себе жирное, масла добавляйте минимум — только для того, чтобы панировка стала золотистой. Готовьте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
По желанию после жарки выложите отбивные на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Так блюдо будет легче на вкус.
Как и с чем подавать
Подавать отбивные из сала лучше горячими. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, запеченным картофелем или свежими овощами. Добавьте к блюду легкий соус – например, сметанный с зеленью или горчичный. Также отбивные отлично сочетаются с хрустящим хлебом и простым овощным салатом.