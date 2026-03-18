Укр

Вместо курицы — сало: рецепт отбивных, которые съедят еще до того, как вы приготовите гарнир (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Отбивные из сала
Отбивные из сала. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти отбивные получаются не хуже классических

Сало обычно ассоциируется с классическими закусками. Его засаливают, коптят или готовят из него рулеты. Но этот продукт значительно более универсальный, чем кажется на первый взгляд. Если подойти к приготовлению с фантазией, можно получить совершенно новое блюдо из хорошо знакомого ингредиента – отбивные из сала. Готовятся они почти так же, как и обычные, а выходят с хрустящей корочкой и нежными внутри.

Рецептом поделилась в Instagram блогерша mamanata.food. По ее словам, на вкус отбивные из сала очень похожи на те, что готовятся из куриного филе.

Ингредиенты:

  • сало (свежее, с мясной прослойкой) — 500 г;
  • соль, перец – по вкусу;
  • яйца — 2-3 шт.;
  • мука — 100 г;
  • панировочные сухари — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте сало без шкурки ломтиками толщиной примерно 1—1,5 см. Каждый кусок аккуратно отбейте кухонным молотком. Посолите и поперчите с обеих сторон.
  2. Подготовьте три отдельные емкости: с мукой, взбитыми яйцами и панировочными сухарями. Обваляйте каждый кусок сначала в муке, затем окуните в яйцо и в завершение хорошо обваляйте в сухарях. Такая двойная панировка создаст хрустящую корочку и сохранит сочность внутри.
  3. Жарьте отбивные на хорошо разогретой сковороде. Поскольку сало само по себе жирное, масла добавляйте минимум — только для того, чтобы панировка стала золотистой. Готовьте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

По желанию после жарки выложите отбивные на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Так блюдо будет легче на вкус.

Как и с чем подавать

Подавать отбивные из сала лучше горячими. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, запеченным картофелем или свежими овощами. Добавьте к блюду легкий соус – например, сметанный с зеленью или горчичный. Также отбивные отлично сочетаются с хрустящим хлебом и простым овощным салатом.

