Приготовьте за считанные минуты: вкусная пицца "на сейчас" без лишней возни (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Легкое в приготовлении и вкусное блюдо
Пицца – это универсальное блюдо, которое готовят в духовке, на сковороде или даже в мультиварке. Обычно ее делают с тонким или пышным тестом, добавляют разные соусы, сыр и любимые начинки. Но сегодня мы предлагаем быстрый вариант, который можно приготовить в считанные минуты без дрожжей и долгого замешивания. Для лучшего результата выбирайте свежие продукты: яйца средней свежести, качественный сыр и яркие помидоры или колбасные изделия для начинки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".
Как приготовить "быструю" пиццу
Ингредиенты:
- сметана – 10 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- соль – ½ ч. л.;
- мука – 9 ст. л.;
- разрыхлитель – ½ ч. л.;
- начинка – по вашему вкусу (творог, сосиски, помидоры, зелень);
Способ приготовления:
- Смешать сметану, яйца и соль в миске.
- Добавить муку с разрыхлителем и перемешать в однородное тесто.
- Выложить тесто на противень, застеленный силиконизированным пергаментом.
- Равномерно распределить любимую начинку сверху.
- Выпекать в разогретой до 200 °C духовке около 20 минут.
Как и с чем подавать
Такую быструю пиццу лучше подавать теплой сразу после выпечки, украсив свежей зеленью или небольшим количеством соуса (кетчуп, майонез, песто). Она отлично подойдет к завтраку, перекусу или легкому вечернему приему пищи. Для подачи можно порезать на порционные кусочки, подавать с овощным салатом либо солением. Благодаря универсальной основе варианты начинки можно менять, ориентируясь на сезонные продукты или остатки из холодильника.