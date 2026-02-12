Приготовьте за считанные минуты: вкусная пицца "на сейчас" без лишней возни (видео)

Легкое в приготовлении и вкусное блюдо

Пицца – это универсальное блюдо, которое готовят в духовке, на сковороде или даже в мультиварке. Обычно ее делают с тонким или пышным тестом, добавляют разные соусы, сыр и любимые начинки. Но сегодня мы предлагаем быстрый вариант, который можно приготовить в считанные минуты без дрожжей и долгого замешивания. Для лучшего результата выбирайте свежие продукты: яйца средней свежести, качественный сыр и яркие помидоры или колбасные изделия для начинки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить "быструю" пиццу

Ингредиенты:

сметана – 10 ст. л.;

яйца – 2 шт.;

соль – ½ ч. л.;

мука – 9 ст. л.;

разрыхлитель – ½ ч. л.;

начинка – по вашему вкусу (творог, сосиски, помидоры, зелень);

Способ приготовления:

Смешать сметану, яйца и соль в миске. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать в однородное тесто. Выложить тесто на противень, застеленный силиконизированным пергаментом. Равномерно распределить любимую начинку сверху. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке около 20 минут.

Как и с чем подавать

Такую быструю пиццу лучше подавать теплой сразу после выпечки, украсив свежей зеленью или небольшим количеством соуса (кетчуп, майонез, песто). Она отлично подойдет к завтраку, перекусу или легкому вечернему приему пищи. Для подачи можно порезать на порционные кусочки, подавать с овощным салатом либо солением. Благодаря универсальной основе варианты начинки можно менять, ориентируясь на сезонные продукты или остатки из холодильника.