Творожная паска в шоколаде: как сделать десерт эффектным и нежным одновременно (видео)
Такая паска готовится быстрее, чем классическая
К Пасхе обычно готовят воздушную паску, которую не нужно месить руками, или классическую дрожжевую выпечку. Но сегодня мы предлагаем оригинальный вариант — нежную творожную паску в шоколадном корпусе, сочетающую легкость и праздничную презентацию. Для лучшего вкуса важно выбирать свежий творог с высоким процентом жирности и качественные сливки, а шоколад — без дополнительных наполнителей и с хорошей текстурой, чтобы корпус был крепким и глянцевым. Учитывайте, что слишком жидкие желтки или горячие сливки могут изменить консистенцию заварной части, поэтому соблюдайте температуру и время приготовления. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".
Как приготовить творожную паску в шоколаде
Ингредиенты:
Шоколадный корпус:
- белый шоколад – 120 г;
- жирорастворимый краситель – по желанию;
Творог:
- творог 9% – 300 г;
- сливки 30–33% – 90 г;
- сливочное масло комнатной температуры – 60 г;
- сахар – 60 г;
- белый шоколад – 36 г;
- желтки – 2 шт.;
- цукаты (можно заменить орехами или сухофруктами) – 90 г;
Способ приготовления:
1. Приготовить шоколадный корпус.
- Форму поставить в морозилку на несколько минут.
- Шоколад растопить импульсами по 10–15 секунд в микроволновке, каждый раз перемешивая.
- Вылить шоколад в форму, равномерно распределить по стенкам и поставить в морозилку на 5 минут.
- Когда слой вскочил, нанесите второй слой для прочности и снова охладите.
2. Подготовить творожную основу.
- Сыр протереть через сито и смешать с мягким сливочным маслом.
3. Приготовить заварную часть.
- Желтки взбить с сахаром до светлой массы.
- Сливки подогреть, не доводя до кипения, и тонкой струйкой влить в желтки, постоянно помешивая.
- Ставить на маленький огонь и варить 1–1,5 минуты до загустения.
- Добавить белый шоколад, перемешать и охладить до комнатной температуры.
4. Собрать кулич.
- Смешать творожную массу с заварной частью, добавить цукаты.
- Выложить в шоколадную форму и поставить в морозилку минимум на 4-6 часов.
- Аккуратно снять форму и переложить кулич в холодильник для размораживания.
- Перед подачей можно оставить на ночь в холодильнике, чтобы десерт достиг оптимальной текстуры.
Как и с чем подавать
Сырную кулич лучше подавать охлажденной, чтобы она сохраняла форму при нарезке. Для праздничной подачи можно украсить макушку цукатами, свежими ягодами или тонкой цедрой лимона. Такой кулич хорошо сочетается с легким фруктовым соусом, ягодным компотом или классическим чаем и станет центральным блюдом праздничного стола. Также можно нарезать порционными кусочками и подавать с небольшим десертным бокалом молочного или белого шоколада.