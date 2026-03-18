Творожная паска в шоколаде: как сделать десерт эффектным и нежным одновременно (видео)

Такая паска готовится быстрее, чем классическая

К Пасхе обычно готовят воздушную паску, которую не нужно месить руками, или классическую дрожжевую выпечку. Но сегодня мы предлагаем оригинальный вариант — нежную творожную паску в шоколадном корпусе, сочетающую легкость и праздничную презентацию. Для лучшего вкуса важно выбирать свежий творог с высоким процентом жирности и качественные сливки, а шоколад — без дополнительных наполнителей и с хорошей текстурой, чтобы корпус был крепким и глянцевым. Учитывайте, что слишком жидкие желтки или горячие сливки могут изменить консистенцию заварной части, поэтому соблюдайте температуру и время приготовления. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить творожную паску в шоколаде

Ингредиенты:

Шоколадный корпус:

белый шоколад – 120 г;

жирорастворимый краситель – по желанию;

Творог:

творог 9% – 300 г;

сливки 30–33% – 90 г;

сливочное масло комнатной температуры – 60 г;

сахар – 60 г;

белый шоколад – 36 г;

желтки – 2 шт.;

цукаты (можно заменить орехами или сухофруктами) – 90 г;

Способ приготовления:

1. Приготовить шоколадный корпус.

Форму поставить в морозилку на несколько минут.

Шоколад растопить импульсами по 10–15 секунд в микроволновке, каждый раз перемешивая.

Вылить шоколад в форму, равномерно распределить по стенкам и поставить в морозилку на 5 минут.

Когда слой вскочил, нанесите второй слой для прочности и снова охладите.

2. Подготовить творожную основу.

Сыр протереть через сито и смешать с мягким сливочным маслом.

3. Приготовить заварную часть.

Желтки взбить с сахаром до светлой массы.

Сливки подогреть, не доводя до кипения, и тонкой струйкой влить в желтки, постоянно помешивая.

Ставить на маленький огонь и варить 1–1,5 минуты до загустения.

Добавить белый шоколад, перемешать и охладить до комнатной температуры.

4. Собрать кулич.

Смешать творожную массу с заварной частью, добавить цукаты.

Выложить в шоколадную форму и поставить в морозилку минимум на 4-6 часов.

Аккуратно снять форму и переложить кулич в холодильник для размораживания.

Перед подачей можно оставить на ночь в холодильнике, чтобы десерт достиг оптимальной текстуры.

Как и с чем подавать

Сырную кулич лучше подавать охлажденной, чтобы она сохраняла форму при нарезке. Для праздничной подачи можно украсить макушку цукатами, свежими ягодами или тонкой цедрой лимона. Такой кулич хорошо сочетается с легким фруктовым соусом, ягодным компотом или классическим чаем и станет центральным блюдом праздничного стола. Также можно нарезать порционными кусочками и подавать с небольшим десертным бокалом молочного или белого шоколада.