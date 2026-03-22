Выглядит как дорогой декор из кондитерской, а готовится из одного яйца: как приготовить мох для украшения паски (видео)

Зеленый спонж-бисквит готовится очень быстро и просто

Выпекание паски — один из самых важных этапов приготовления к Пасхе. Каждая хозяйка старается украсить праздничную выпечку по-особенному, превращая ее в настоящее произведение искусства. Если классическая белая глазурь кажется слишком привычной, можно попробовать техники профессиональной кухни, которые адаптированы для домашних условий. Например — украсить паску молекулярным мхом, или, как его еще называют, спонж-бисквитом. Он напоминает нежную весеннюю зелень, а готовится очень просто и быстро.

Как приготовить молекулярный мох для украшения выпечки

Для создания декора вам понадобится всего одно яйцо, 20 г муки, 20 г сахара и 5 г разрыхлителя. Также подготовьте пищевой краситель зеленого цвета и 3–4 бумажных стакана, которые будут выполнять роль формы для бисквита.

Спонж-бисквит или молекулярный мох используют для украшения кондитерских изделий. Скриншот TikTok/@cook_with_alina_

Все ингредиенты, кроме красителя, взбейте миксером до плотной, пышной пены. Масса должна заметно увеличиться в объеме и стать максимально воздушной, чтобы бисквит получился очень пористым.

После этого добавьте пищевой краситель и аккуратно перемешайте до однородного цвета. Разлейте массу по бумажным формам, заполняя их чуть меньше чем наполовину, так как бисквит будет подниматься.

Отправьте формы в микроволновку и готовьте 1 минуту при мощности 600 Вт. Готовый бисквит достаньте, дайте ему остыть, затем аккуратно извлеките.

Чтобы мох выглядел естественно, не режьте его ножом, а разорвите руками на кусочки разного размера.

Закреплять кусочки мха необходимо на еще не застывшую основу. Лучше всего для этой цели подходит белковая глазурь или растопленный шоколад. Такой декор идеально сочетается с коричневыми тонами. Попробуйте дополнить его "гнездами" из темного шоколада или тонкими полосками апельсиновых цукатов. Также можно посыпать мох сублимированной малиной, которая будет смотреться как лесные ягоды или первые цветы.

Спонж-бисквит можно хранить в герметичном контейнере или пакете, но лучше всего готовить его прямо в день украшения пасок.