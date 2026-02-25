Вкусный хек в панировке: чем заменить яйца, чтобы не потерять хрустящую корочку (видео)

Хек можно готовить как в духовке, так и в аэрогриле

Хек стоит включать в свой рацион. Это недорогая и в то же время полезная рыба. Хек содержит много легкоусвояемого белка, омега-3 жирные кислоты и важные жирорастворимые витамины A, E и D. К тому же эта рыба универсальна в приготовлении: ее можно запекать, жарить, готовить на гриле или отваривать. Особенно аппетитным хек получается в хрустящей панировке.

Фудблогерка cook_and_gossip поделилась, как приготовить медальоны из хека в аэрогриле или духовке.

Как приготовить сочный хек в панировке

Важную роль в создании идеальной корочки играет панировка с яйцом. Оно помогает крошкам хорошо держаться и оставаться рыбе сочной. В то же время, существует и альтернатива без яиц. Если вы соблюдаете пост или не употребляете яйца, их можно заменить "льняным яйцом" или кляром на муке и воде. Для первого варианта смешайте 2 ст. л. льняной муки и 6 ст. л. воды, дайте постоять 10 минут до загустения. Или сделайте кляр из воды, муки и щепотки соли по консистенции как густая сметана.

Ингредиенты:

Медальоны из хека – 8 шт.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Сушеный чеснок – 0,5 ч. л.

Яйца – 2 шт.

Мука – 3-4 ст. л.

Кукурузные хлопья несладкие или сухари Панко — 100 г

Оливковое масло для сбрызгивания

Способ приготовления:

Медальоны нужно разморозить в холодильнике, а затем обязательно тщательно просушить бумажным полотенцем. С обеих сторон посыпьте рыбу солью, перцем и сушеным чесноком. Подготовьте три тарелки: мука, взбитые яйца, измельченные хлопья. Сначала обваляйте хека в муке, окуните в яйцо, а затем обваляйте в кукурузных хлопьях. Выложите медальоны в чашу аэрогриля в один слой. Выпекайте 12 минут при 160°C. Затем сбрызните маслом и готовьте еще 2 минуты при 190°C. Для приготовления в духовке выложите медальоны на застеленный пергаментом противень и запекайте 16–18 минут при температуре 180°C. Для более хрустящей корочки можно включить режим "гриль" на последние 2–3 минуты.

С чем подавать

Эта рыба идеально сочетается с соусом "Тартар" (сметана/майонез + маринованный огурец + укроп). На гарнир лучше всего подойдет легкий салат из рукколы и чери или запеченный картофель по-селянски.