Салат, который не надоедает: лёгкий рецепт с тунцом и лимонной заправкой (видео)

Тунец – это вкусная морская рыба с плотным мясом и насыщенным вкусом, широко используемой в средиземноморской кухне.

Его часто запекают с овощами в духовке, готовят на гриле или добавляют в пасты и салаты. Но сегодня мы предлагаем более легкий вариант – свежий салат в стиле Средиземноморья, сочетающий простоту приготовления и сбалансированный вкус. Для лучшего результата следует выбирать качественный тунец в собственном соке или хорошем масле, плотные свежие огурцы без горечи и ароматные оливки, ведь именно они формируют характер блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olena.foodblog".

Чтобы салат получился действительно гармоничным, важно не перегружать его заправкой: лимонный сок и горчица должны подчеркивать вкус, а не перебивать его. Если тунец в масле – количество дополнительного оливкового масла лучше уменьшить. По желанию можно добавить помидоры черри, листьев салата или даже немного отварного картофеля – это сделает блюдо более сытным. Типичная ошибка – слишком мелко нарезать ингредиенты, из-за чего салат теряет текстуру, поэтому лучше оставлять куски больше.

Как приготовить салат с оливками и тунцом

Ингредиенты:

яйца вареные – 3 шт.;

тунец консервированный – 1 банка;

огурцы свежие – 2 шт.;

лук синий – 0,5 шт.;

оливки – 60–80 г;

петрушка или базилик – горсть;

оливковое масло – 2–3 ст.л;

лимонный сок или белый винный уксус – 1–2 ч.л;

горчица дижонская – 1 ч.л;

черный перец – по вкусу;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

Яйца порезать большими кусками. Огурцы порезать полукольцами. Лук порезать тонкими слайсами. Добавить тунец, оливки и измельченную зелень. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, горчицу и перец. Приправить салат и аккуратно перемешать, чтобы сохранить структуру ингредиентов.

Как и с чем подавать

Салат подавать сразу после приготовления как самостоятельное блюдо или легкий ужин. Он хорошо сочетается с подсушенным хлебом, гренками или лавашем. Украсить можно дополнительной зеленью, дольками лимона или несколькими оливками для аппетитного вида. Такой салат станет универсальным вариантом для ежедневного меню или легкой праздничной подачи, сочетая свежесть, пользу и яркий вкус.