Тирамису "Рафаэлло": классика итальянского десерта с нежным кокосовым ароматом (видео)
Необычайно вкусный десерт
На десерт можно приготовить множество блюд, в частности торт из блинов, классическое шоколадное или фруктовое тирамису. Но сегодня мы предлагаем вариант с экзотическим кокосовым ароматом – тирамису "Рафаэлло", сочетающему нежный крем маскарпоне с кокосовой стружкой и измельченными конфетами. Для лучшего результата важно выбирать свежие, жирные сливки и качественный маскарпоне без лишней влаги, а печенье савоярди – плотное, чтобы оно не размокало слишком быстро. Типичные ошибки — перевзбивание крема или чрезмерная пропитка печенья; для вариаций можно добавить немного миндальной эссенции, шоколадную крошку или использовать порционные стаканчики для подачи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".
Как приготовить кокосовое "Тирамису"
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 150 г.;
- молоко для пропитки – 150 мл.;
- сыр маскарпоне – 250 г;
- сливки 33% (холодные) – 250 мл.;
- сахарная пудра – 2 ст. л.;
- кокосовое сгущенку – 70 мл.;
- конфеты "Raffaello" – 10 шт.;
- кокосовая стружка – 25 г.;
Способ приготовления:
- Холодные сливки взбить с сахарной пудрой до жестких пиков.
- Добавить маскарпоне и взбивать до однородной кремообразной консистенции.
- Ввести кокосовое сгущенку и хорошо перемешать.
- Конфеты измельчить в блендере, смешать с кокосовой стружкой и добавить в крем.
- В форму или порционные стеклянные мисочки выложить слой печенья, быстро обмоченного в молоко.
- Сверху распределить слой крема и повторить слои до завершения ингредиентов.
- Сверху посыпать кокосовой стружкой и украсить конфетами.
- Поставить в холодильник минимум на 4 часа для стабилизации.
Как и с чем подавать
Десерт подавать охлажденным в порционных мисочках или большой форме для нарезания кусочками. Можно дополнить свежими ягодами, тертым шоколадом или листочками мяты для яркой подачи. Тирамису идеально сочетается с кофе, чаем или легким десертным вином. Также вариант порционной подачи подходит для праздничного стола или семейного чаепития.