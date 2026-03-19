Тирамису "Рафаэлло": классика итальянского десерта с нежным кокосовым ароматом (видео)

Мария Швец
Автор
Тирамису "Рафаэлло"
Тирамису "Рафаэлло". Фото Сгенерировано ИИ

Необычайно вкусный десерт

На десерт можно приготовить множество блюд, в частности торт из блинов, классическое шоколадное или фруктовое тирамису. Но сегодня мы предлагаем вариант с экзотическим кокосовым ароматом – тирамису "Рафаэлло", сочетающему нежный крем маскарпоне с кокосовой стружкой и измельченными конфетами. Для лучшего результата важно выбирать свежие, жирные сливки и качественный маскарпоне без лишней влаги, а печенье савоярди – плотное, чтобы оно не размокало слишком быстро. Типичные ошибки — перевзбивание крема или чрезмерная пропитка печенья; для вариаций можно добавить немного миндальной эссенции, шоколадную крошку или использовать порционные стаканчики для подачи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить кокосовое "Тирамису"

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 150 г.;
  • молоко для пропитки – 150 мл.;
  • сыр маскарпоне – 250 г;
  • сливки 33% (холодные) – 250 мл.;
  • сахарная пудра – 2 ст. л.;
  • кокосовое сгущенку – 70 мл.;
  • конфеты "Raffaello" – 10 шт.;
  • кокосовая стружка – 25 г.;

Способ приготовления:

  1. Холодные сливки взбить с сахарной пудрой до жестких пиков.
  2. Добавить маскарпоне и взбивать до однородной кремообразной консистенции.
  3. Ввести кокосовое сгущенку и хорошо перемешать.
  4. Конфеты измельчить в блендере, смешать с кокосовой стружкой и добавить в крем.
  5. В форму или порционные стеклянные мисочки выложить слой печенья, быстро обмоченного в молоко.
  6. Сверху распределить слой крема и повторить слои до завершения ингредиентов.
  7. Сверху посыпать кокосовой стружкой и украсить конфетами.
  8. Поставить в холодильник минимум на 4 часа для стабилизации.

Как и с чем подавать

Десерт подавать охлажденным в порционных мисочках или большой форме для нарезания кусочками. Можно дополнить свежими ягодами, тертым шоколадом или листочками мяты для яркой подачи. Тирамису идеально сочетается с кофе, чаем или легким десертным вином. Также вариант порционной подачи подходит для праздничного стола или семейного чаепития.

