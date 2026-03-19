Тирамису "Рафаэлло": классика итальянского десерта с нежным кокосовым ароматом (видео)

Необычайно вкусный десерт

На десерт можно приготовить множество блюд, в частности торт из блинов, классическое шоколадное или фруктовое тирамису. Но сегодня мы предлагаем вариант с экзотическим кокосовым ароматом – тирамису "Рафаэлло", сочетающему нежный крем маскарпоне с кокосовой стружкой и измельченными конфетами. Для лучшего результата важно выбирать свежие, жирные сливки и качественный маскарпоне без лишней влаги, а печенье савоярди – плотное, чтобы оно не размокало слишком быстро. Типичные ошибки — перевзбивание крема или чрезмерная пропитка печенья; для вариаций можно добавить немного миндальной эссенции, шоколадную крошку или использовать порционные стаканчики для подачи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить кокосовое "Тирамису"

Ингредиенты:

печенье савоярди – 150 г.;

молоко для пропитки – 150 мл.;

сыр маскарпоне – 250 г;

сливки 33% (холодные) – 250 мл.;

сахарная пудра – 2 ст. л.;

кокосовое сгущенку – 70 мл.;

конфеты "Raffaello" – 10 шт.;

кокосовая стружка – 25 г.;

Способ приготовления:

Холодные сливки взбить с сахарной пудрой до жестких пиков. Добавить маскарпоне и взбивать до однородной кремообразной консистенции. Ввести кокосовое сгущенку и хорошо перемешать. Конфеты измельчить в блендере, смешать с кокосовой стружкой и добавить в крем. В форму или порционные стеклянные мисочки выложить слой печенья, быстро обмоченного в молоко. Сверху распределить слой крема и повторить слои до завершения ингредиентов. Сверху посыпать кокосовой стружкой и украсить конфетами. Поставить в холодильник минимум на 4 часа для стабилизации.

Как и с чем подавать

Десерт подавать охлажденным в порционных мисочках или большой форме для нарезания кусочками. Можно дополнить свежими ягодами, тертым шоколадом или листочками мяты для яркой подачи. Тирамису идеально сочетается с кофе, чаем или легким десертным вином. Также вариант порционной подачи подходит для праздничного стола или семейного чаепития.