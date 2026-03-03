Укр

Ярче борща и нежнее пюре: рецепт легкого супа со свеклой (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Крем-суп из свеклы
Крем-суп из свеклы. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простой и одновременно оригинальный вариант первого блюда для ежедневного меню

Свекла подходит не только для приготовления питательных салатов или традиционного борща, но и отлично раскрывается в формате нежного крем-супа. Она придает блюду насыщенный вкус и аппетитный яркий цвет.

Крем-суп из свеклы готовится очень легко: овощи нужно только нарезать, слегка протушить и отварить до мягкости, а затем перебить блендером. Это полезное блюдо можно готовить как для семейного обеда, так и для легкого ужина. Рецептом поделилась фудблогерша katia_cooking на своей странице в Instagram.

Как приготовить крем-суп из свеклы.

Ингредиенты:

  • Свекла (средняя) — 3 шт.
  • Картофель (небольшой) — 4-5 шт.
  • Лук репчатый — 1 большой
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Сливочное масло — 30 г
  • Сливки (15–20%) – 400 мл.
  • Бульонные кубики – 2 шт.
  • Соль, свежемолотый черный перец, щепотка прованских трав

Способ приготовления:

  1. В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжаривайте их на небольшом огне до прозрачности.
  2. К луку добавьте нарезанный кубиками картофель и уже очищенную и нарезанную запеченную свеклу. Залейте водой или бульоном так, чтобы жидкость лишь слегка покрывала овощи.
  3. Добавьте бульонные кубики и прованские травы.
  4. Варите до полной мягкости картофеля.
  5. Добавьте сливки комнатной температуры. Затем тщательно перебейте массу погружным блендером.

Как и с чем подавать

Крем-суп из свеклы лучше всего подавать горячим. Налейте его в глубокую тарелку, сделайте "улитку" остатками сливок и посыпьте свежим укропом или микрозеленью. Также можно положить в тарелку сухарики.

На второй день этот суп становится еще гуще, поэтому при разогревании можно добавить в него ложку воды.

Теги:
#Свекла #Рецепты #Суп