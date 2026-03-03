Ярче борща и нежнее пюре: рецепт легкого супа со свеклой (видео)
Простой и одновременно оригинальный вариант первого блюда для ежедневного меню
Свекла подходит не только для приготовления питательных салатов или традиционного борща, но и отлично раскрывается в формате нежного крем-супа. Она придает блюду насыщенный вкус и аппетитный яркий цвет.
Крем-суп из свеклы готовится очень легко: овощи нужно только нарезать, слегка протушить и отварить до мягкости, а затем перебить блендером. Это полезное блюдо можно готовить как для семейного обеда, так и для легкого ужина. Рецептом поделилась фудблогерша katia_cooking на своей странице в Instagram.
Как приготовить крем-суп из свеклы.
Ингредиенты:
- Свекла (средняя) — 3 шт.
- Картофель (небольшой) — 4-5 шт.
- Лук репчатый — 1 большой
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Сливочное масло — 30 г
- Сливки (15–20%) – 400 мл.
- Бульонные кубики – 2 шт.
- Соль, свежемолотый черный перец, щепотка прованских трав
Способ приготовления:
- В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжаривайте их на небольшом огне до прозрачности.
- К луку добавьте нарезанный кубиками картофель и уже очищенную и нарезанную запеченную свеклу. Залейте водой или бульоном так, чтобы жидкость лишь слегка покрывала овощи.
- Добавьте бульонные кубики и прованские травы.
- Варите до полной мягкости картофеля.
- Добавьте сливки комнатной температуры. Затем тщательно перебейте массу погружным блендером.
Как и с чем подавать
Крем-суп из свеклы лучше всего подавать горячим. Налейте его в глубокую тарелку, сделайте "улитку" остатками сливок и посыпьте свежим укропом или микрозеленью. Также можно положить в тарелку сухарики.
На второй день этот суп становится еще гуще, поэтому при разогревании можно добавить в него ложку воды.