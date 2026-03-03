Ярче борща и нежнее пюре: рецепт легкого супа со свеклой (видео)

Простой и одновременно оригинальный вариант первого блюда для ежедневного меню

Свекла подходит не только для приготовления питательных салатов или традиционного борща, но и отлично раскрывается в формате нежного крем-супа. Она придает блюду насыщенный вкус и аппетитный яркий цвет.

Крем-суп из свеклы готовится очень легко: овощи нужно только нарезать, слегка протушить и отварить до мягкости, а затем перебить блендером. Это полезное блюдо можно готовить как для семейного обеда, так и для легкого ужина. Рецептом поделилась фудблогерша katia_cooking на своей странице в Instagram.

Как приготовить крем-суп из свеклы.

Ингредиенты:

Свекла (средняя) — 3 шт.

Картофель (небольшой) — 4-5 шт.

Лук репчатый — 1 большой

Чеснок — 3-4 зубчика

Сливочное масло — 30 г

Сливки (15–20%) – 400 мл.

Бульонные кубики – 2 шт.

Соль, свежемолотый черный перец, щепотка прованских трав

Способ приготовления:

В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжаривайте их на небольшом огне до прозрачности. К луку добавьте нарезанный кубиками картофель и уже очищенную и нарезанную запеченную свеклу. Залейте водой или бульоном так, чтобы жидкость лишь слегка покрывала овощи. Добавьте бульонные кубики и прованские травы. Варите до полной мягкости картофеля. Добавьте сливки комнатной температуры. Затем тщательно перебейте массу погружным блендером.

Как и с чем подавать

Крем-суп из свеклы лучше всего подавать горячим. Налейте его в глубокую тарелку, сделайте "улитку" остатками сливок и посыпьте свежим укропом или микрозеленью. Также можно положить в тарелку сухарики.

На второй день этот суп становится еще гуще, поэтому при разогревании можно добавить в него ложку воды.