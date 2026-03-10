Постный грибной суп, поражающий вкусом: простой секрет для вкусной трапезы
-
-
Можно есть во время поста
Грибы – универсальный ингредиент, из которого можно приготовить множество блюд, в частности пожарить с луком и сметаной. Но сегодня мы предлагаем ароматный постный грибной суп, который станет сытной альтернативой мясным супам. Для этого важно выбирать качественные сушеные грибы: они должны быть целыми, без посторонних запахов и плесени. Дополнительно можно экспериментировать с разными видами макарон или добавлять в суп копчености для более насыщенного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "rv_ova".
Как приготовить грибной суп
Ингредиенты:
- сушеные грибы – 20-30 г;
- морковь – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- грибной кубик или сухая грибная приправа – 2 шт. или 2 ч.л.;
- чернослив копченый – 5 шт.;
- макароны – 150-200 г;
- чеснок – по желанию;
- приправа к грибам – 1 ч.л.;
Способ приготовления:
- Замочить сушеные грибы в воде на 30 минут до набухания.
- Нарезать морковь и лук, обжарить на небольшом количестве растительного масла до мягкости.
- Добавить грибы и обжаривать еще 3-5 минут.
- Влить воду, добавить чернослив и грибной кубик, довести до кипения.
- Добавить макароны и варить до готовности, при необходимости подсолить и поперчить.
- При желании добавить мелко нарезанный чеснок и приправы, перемешать.
- Подавать горячим, украсив зеленью.
Как и с чем подавать
Постный грибной суп лучше подавать горячим, украсив свежей зеленью, например укропом или петрушкой. Она хорошо сочетается с ржаным или белым хлебом, сухариками или даже лёгким салатом из свежих овощей. По желанию можно добавить чуть-чуть чеснока или обжаренных грибов сверху для аромата. Блюдо отлично подходит для постных обедов и праздничного стола, где нужен легкий, но сытный суп.