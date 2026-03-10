Постный грибной суп, поражающий вкусом: простой секрет для вкусной трапезы

Можно есть во время поста

Грибы – универсальный ингредиент, из которого можно приготовить множество блюд, в частности пожарить с луком и сметаной. Но сегодня мы предлагаем ароматный постный грибной суп, который станет сытной альтернативой мясным супам. Для этого важно выбирать качественные сушеные грибы: они должны быть целыми, без посторонних запахов и плесени. Дополнительно можно экспериментировать с разными видами макарон или добавлять в суп копчености для более насыщенного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "rv_ova".

Как приготовить грибной суп

Ингредиенты:

сушеные грибы – 20-30 г;

морковь – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

грибной кубик или сухая грибная приправа – 2 шт. или 2 ч.л.;

чернослив копченый – 5 шт.;

макароны – 150-200 г;

чеснок – по желанию;

приправа к грибам – 1 ч.л.;

Способ приготовления:

Замочить сушеные грибы в воде на 30 минут до набухания. Нарезать морковь и лук, обжарить на небольшом количестве растительного масла до мягкости. Добавить грибы и обжаривать еще 3-5 минут. Влить воду, добавить чернослив и грибной кубик, довести до кипения. Добавить макароны и варить до готовности, при необходимости подсолить и поперчить. При желании добавить мелко нарезанный чеснок и приправы, перемешать. Подавать горячим, украсив зеленью.

Как и с чем подавать

Постный грибной суп лучше подавать горячим, украсив свежей зеленью, например укропом или петрушкой. Она хорошо сочетается с ржаным или белым хлебом, сухариками или даже лёгким салатом из свежих овощей. По желанию можно добавить чуть-чуть чеснока или обжаренных грибов сверху для аромата. Блюдо отлично подходит для постных обедов и праздничного стола, где нужен легкий, но сытный суп.