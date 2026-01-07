Намазка из красной рыбы на завтрак: бюджетный рецепт

Закуски из красной рыбы обычно ассоциируются с высокими ценами, но есть способ полакомиться деликатесом, не тратя все деньги мира

Вкусные намазки для бутербродов не обязательно должны быть дорогими. Раньше мы делились рецептом ароматной овощной закуски, а теперь предлагаем попробовать вариант с красной рыбой. Намазка получается очень бюджетной, ведь готовится на основе хребта лосося, который стоит не так дорого.

Как отмечает "Добрі новини", процесс приготовления этой намазки не очень быстрый, но результат того стоит.

Как приготовить намазку из хребта лосося

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Вместо лосося можно использовать хребты форели или даже обрезки соленой сельди. При покупке хребта обратите внимание на цвет мяса: оно должно быть насыщенно-розовым или оранжевым. Если вы видите сероватый налет, коричневые пятна или слишком бледный (почти белый) цвет — рыба несвежая. Выбирайте хребты с толстой верхушкой, так как именно там сосредоточено больше всего мяса, которое легко снимается.

Ингредиенты:

хребет лосося примерно 400-600 г

соль 2 ст. л.

сахар 1 ч.л.

сливочное масло 100-150 г

имитация красной икры по желанию 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Снимаем мясо с хребта обычной чайной ложкой, "соскребая" его вдоль костей. Взвешиваем полученное мясо. На каждые 200 г чистой рыбы добавляем примерно 0,5 ст. л. соли и 0,5 ч. л. сахара и отправляем в холодильник на 1,5-2 часа. Соединяем рыбу со сливочным маслом комнатной температуры и перебиваем блендером. После этого при желании добавляем имитированную икру и перемешиваем.

Как и с чем подавать

Перед употреблением лучше подержать намазку в холодильнике 2-3 часа, чтобы масло немного застыло. Лучше всего рыбная закуска сочетается с поджаренным багетом или темным зерновым хлебом. Если планируете угостить намазкой гостей, отсадите ее с помощью кондитерского мешка в тарталетки.