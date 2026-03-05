Укр

Большинство считает это "отходами", а зря: аппетитные рулетики из рыбы (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рулетики из обрези красной рыбы с брокколи и сыром
Рулетики из обрези красной рыбы с брокколи и сыром. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дешевую обрезь красной рыбы легко превратить в деликатес

Многие покупают только чистое филе красной рыбы, считая подкожную обрезь второсортным продуктом. На самом деле эта часть часто бывает даже сочнее. К тому же именно возле кожи содержится больше полезных омега-жиров. Поэтому из обрези можно приготовить не только бюджетные, но и действительно вкусные блюда.

Один из самых интересных вариантов — рыбные рулетики с начинкой. Тонкие слайсы красной рыбы легко сворачиваются, а внутри можно спрятать сочную смесь из брокколи и сыров. После запекания рулетики получаются нежными, ароматными и выглядят очень аппетитно. Как приготовить такие рулетики, показали в Instagram-блоге innakluchnik31.

Ингредиенты:

  • подкожная обрезь красной рыбы — 1 кг

Для начинки:

  • брокколи — 250 г
  • сыр твердый — 50 г
  • фета — 200 г
  • соль, перец, чеснок (по вкусу)
  • сметана — 1-2 ст. л.

Для соуса:

  • сметана — 1 ст. л.
  • горчица французская – 1 ч. л.
  • соевый соус — 30 г
  • специи к рыбе, соль (по вкусу)

Способ приготовления:

  1. Нарежьте брокколи небольшими соцветиями.
  2. Смешайте брокколи с размятой фетой, натертым твердым сыром и сметаной. Добавьте чеснок и перец.
  3. Слайсы обрези обычно длинные и узкие. Разрежьте их на удобные сегменты. На край рыбного слайса выложите чайную ложку начинки и плотно заверните.
  4. Выложите рулетики в форму для запекания "швом" вниз — так они не раскрутятся без зубочисток.
  5. Смешайте ингредиенты для соуса и щедро смажьте им каждый рулетик.
  6. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут.

Как подавать

Эти рыбные рулетики можно подавать горячими вместе с картофелем, рисом или кускусом. Также они вкусные как холодная закуска.

Теги:
#Рыба #Рецепты #Красная рыба #Броколі