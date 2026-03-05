Большинство считает это "отходами", а зря: аппетитные рулетики из рыбы (видео)
Дешевую обрезь красной рыбы легко превратить в деликатес
Многие покупают только чистое филе красной рыбы, считая подкожную обрезь второсортным продуктом. На самом деле эта часть часто бывает даже сочнее. К тому же именно возле кожи содержится больше полезных омега-жиров. Поэтому из обрези можно приготовить не только бюджетные, но и действительно вкусные блюда.
Один из самых интересных вариантов — рыбные рулетики с начинкой. Тонкие слайсы красной рыбы легко сворачиваются, а внутри можно спрятать сочную смесь из брокколи и сыров. После запекания рулетики получаются нежными, ароматными и выглядят очень аппетитно. Как приготовить такие рулетики, показали в Instagram-блоге innakluchnik31.
Ингредиенты:
- подкожная обрезь красной рыбы — 1 кг
Для начинки:
- брокколи — 250 г
- сыр твердый — 50 г
- фета — 200 г
- соль, перец, чеснок (по вкусу)
- сметана — 1-2 ст. л.
Для соуса:
- сметана — 1 ст. л.
- горчица французская – 1 ч. л.
- соевый соус — 30 г
- специи к рыбе, соль (по вкусу)
Способ приготовления:
- Нарежьте брокколи небольшими соцветиями.
- Смешайте брокколи с размятой фетой, натертым твердым сыром и сметаной. Добавьте чеснок и перец.
- Слайсы обрези обычно длинные и узкие. Разрежьте их на удобные сегменты. На край рыбного слайса выложите чайную ложку начинки и плотно заверните.
- Выложите рулетики в форму для запекания "швом" вниз — так они не раскрутятся без зубочисток.
- Смешайте ингредиенты для соуса и щедро смажьте им каждый рулетик.
- Запекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут.
Как подавать
Эти рыбные рулетики можно подавать горячими вместе с картофелем, рисом или кускусом. Также они вкусные как холодная закуска.