Большинство считает это "отходами", а зря: аппетитные рулетики из рыбы (видео)

Дешевую обрезь красной рыбы легко превратить в деликатес

Многие покупают только чистое филе красной рыбы, считая подкожную обрезь второсортным продуктом. На самом деле эта часть часто бывает даже сочнее. К тому же именно возле кожи содержится больше полезных омега-жиров. Поэтому из обрези можно приготовить не только бюджетные, но и действительно вкусные блюда.

Один из самых интересных вариантов — рыбные рулетики с начинкой. Тонкие слайсы красной рыбы легко сворачиваются, а внутри можно спрятать сочную смесь из брокколи и сыров. После запекания рулетики получаются нежными, ароматными и выглядят очень аппетитно. Как приготовить такие рулетики, показали в Instagram-блоге innakluchnik31.

Ингредиенты:

подкожная обрезь красной рыбы — 1 кг

Для начинки:

брокколи — 250 г

сыр твердый — 50 г

фета — 200 г

соль, перец, чеснок (по вкусу)

сметана — 1-2 ст. л.

Для соуса:

сметана — 1 ст. л.

горчица французская – 1 ч. л.

соевый соус — 30 г

специи к рыбе, соль (по вкусу)

Способ приготовления:

Нарежьте брокколи небольшими соцветиями. Смешайте брокколи с размятой фетой, натертым твердым сыром и сметаной. Добавьте чеснок и перец. Слайсы обрези обычно длинные и узкие. Разрежьте их на удобные сегменты. На край рыбного слайса выложите чайную ложку начинки и плотно заверните. Выложите рулетики в форму для запекания "швом" вниз — так они не раскрутятся без зубочисток. Смешайте ингредиенты для соуса и щедро смажьте им каждый рулетик. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут.

Как подавать

Эти рыбные рулетики можно подавать горячими вместе с картофелем, рисом или кускусом. Также они вкусные как холодная закуска.