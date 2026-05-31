Ленивые вареники с маком: как приготовить ресторанный завтрак за 20 минут

Вкусное блюдо для начала дня

Ленивые вареники — одно из вкусных блюд, которые удобно готовить на завтрак. А если добавить к тексту мак и цедру лимона, привычное блюдо станет особенным, будто его готовили в ресторане. Такие вареники можно сварить и съесть сразу, а можно дополнительно обжарить на сковороде.

Рецептом поделилась блогер m_povnitsa в Instagram. На приготовление уходит около 20 минут: примерно 10 минут на замес и формовку теста и еще 10 минут на варку.

Как приготовить ленивые вареники с маком

Творог лучше брать 5% жирности или сухой зернистый. Если творог слишком влажный, тесто будет липким и потребует больше муки, а это сделает вареники плотнее.

Чтобы тесто было проще нарезать, смочите нож в воде. Тогда творог не будет прилипать к лезвию.

Варить вареники нужно в кипящей подсоленной воде. После того как они всплывут, держите еще примерно 5 минут. Если хотите корочку, обжарьте уже сваренные вареники на сухой сковороде без масла.

Ингредиенты

Творог — 180 г (5% жирности)

Желток — 1 шт.

Мука — 1 ст. л. (плюс немного для обсыпки)

Мак — 1 ч. л.

Сахар или подсластитель — по вкусу

Цедра лимона или цитрусовый экстракт — по вкусу

Ванильный сахар — щепотка

Способ приготовления

К творогу добавьте желток, сахар, ванильный сахар и цедру лимона. Хорошо перемешайте до однородной массы. Добавьте мак и муку, затем замесите тесто ложкой. Тесто должно быть мягким, немного липким, но держать форму. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто и сформируйте из него колбаску. Нарежьте на небольшие кусочки мокрым ножом. Каждый кусочек слегка присыпьте мукой и придайте форму — прижмите срезанные края, чтобы они не разлипались при варке. Опустите вареники в кипящую подсоленную воду. После того как они всплывут, варите еще 5 минут.

Как и с чем подавать

Ленивые вареники хорошо сочетаются с натуральным йогуртом, сметаной или небольшим количеством меда. В качестве дополнения подойдут также свежие ягоды — клубника, черника или малина.