Домашняя выпечка, которую просят повторить: нежный банановый кекс, исчезающий ещё тёплым (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Готовится просто – получается вкусно
Из бананов можно приготовить гораздо больше, чем просто съесть их в свежем виде: они отлично подходят для выпечки, кремов и десертов, в частности тонких блинчиков с нежной банановой чизкейк-начинкой, сочетающих легкость теста и кремовую текстуру десерта. Именно такие варианты выпечки позволяют использовать максимально спелые бананы, потерявшие упругость, но приобревшие насыщенный аромат и природную сладость. Сегодня мы предлагаем приготовить классический банановый кекс — простую домашнюю выпечку, не требующую сложных техник, но всегда дающую стабильный результат при соблюдении пропорций. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yamaryna.food".
Как приготовить банановый кекс
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 200 г;
- масло сливочное (растопленное) – 50 г;
- сахар – по желанию;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- соль – щепотка;
Способ приготовления:
- Размять бананы вилкой до состояния однородного пюре без комочков.
- Добавить яйца, сахар и растопленное масло, перемешать до полной однородности массы.
- Всыпать муку, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешать до соединения ингредиентов без чрезмерного вымешивания.
- Перелить тесто в подготовленную форму для выпечки и распределить равномерно.
- Выпекать при температуре 180°C примерно 40–45 минут до золотистой корочки и сухой деревянной шпажки.
Как и с чем подавать
Банановый кекс лучше всего подавать после полного охлаждения, когда его текстура становится более стабильной и влажной. Его можно подавать как самостоятельный десерт или дополнять легкими соусами – шоколадным, карамельным или сливочным. Для более яркой подачи уместно добавить свежие ягоды, ломтики банана или посыпать сахарной пудрой. Также кекс хорошо сочетается с шариком мороженого или взбитыми сливками, что делает его более праздничным вариантом подачи.
Готовый кекс получается нежным, ароматным и влажным, с ярким банановым вкусом, хорошо раскрывается даже на следующий день. Это универсальная домашняя выпечка, подходящая как для ежедневного чаепития, так и для подачи гостям без сложных приготовлений.