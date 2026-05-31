Домашняя выпечка, которую просят повторить: нежный банановый кекс, исчезающий ещё тёплым (видео)

Готовится просто – получается вкусно

Из бананов можно приготовить гораздо больше, чем просто съесть их в свежем виде: они отлично подходят для выпечки, кремов и десертов, в частности тонких блинчиков с нежной банановой чизкейк-начинкой, сочетающих легкость теста и кремовую текстуру десерта. Именно такие варианты выпечки позволяют использовать максимально спелые бананы, потерявшие упругость, но приобревшие насыщенный аромат и природную сладость. Сегодня мы предлагаем приготовить классический банановый кекс — простую домашнюю выпечку, не требующую сложных техник, но всегда дающую стабильный результат при соблюдении пропорций. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yamaryna.food".

Как приготовить банановый кекс

Ингредиенты:

бананы – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

мука – 200 г;

масло сливочное (растопленное) – 50 г;

сахар – по желанию;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соль – щепотка;

Способ приготовления:

Размять бананы вилкой до состояния однородного пюре без комочков. Добавить яйца, сахар и растопленное масло, перемешать до полной однородности массы. Всыпать муку, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешать до соединения ингредиентов без чрезмерного вымешивания. Перелить тесто в подготовленную форму для выпечки и распределить равномерно. Выпекать при температуре 180°C примерно 40–45 минут до золотистой корочки и сухой деревянной шпажки.

Как и с чем подавать

Банановый кекс лучше всего подавать после полного охлаждения, когда его текстура становится более стабильной и влажной. Его можно подавать как самостоятельный десерт или дополнять легкими соусами – шоколадным, карамельным или сливочным. Для более яркой подачи уместно добавить свежие ягоды, ломтики банана или посыпать сахарной пудрой. Также кекс хорошо сочетается с шариком мороженого или взбитыми сливками, что делает его более праздничным вариантом подачи.

Готовый кекс получается нежным, ароматным и влажным, с ярким банановым вкусом, хорошо раскрывается даже на следующий день. Это универсальная домашняя выпечка, подходящая как для ежедневного чаепития, так и для подачи гостям без сложных приготовлений.