Кабачковые оладьи с моцареллой: тягучий сыр и идеальная корочка (видео)

Кабачки – это универсальный сезонный овощ с нежным вкусом и высоким содержанием влаги, который отлично подходит как для жарки, так и для запекания или приготовления закусок.

Благодаря своей нейтральности они легко сочетаются с сыром, зеленью и специями, создавая простые, но выразительные блюда домашней кухни, в частности, из него готовят даже намазки. Сегодня мы предлагаем приготовить кабачковые оладьи с моцареллой — нежные внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Чтобы блюдо получилось идеальным, важно использовать молодые кабачки и тщательно отжимать лишнюю жидкость, иначе тесто станет водянистым и оладьи потеряют форму. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeriia.moroz_".

Как приготовить кабачковые оладьи с моцареллой

Ингредиенты на 6-7 шт:

кабачок — 1 шт;

соль — 1-2 ч. л.;

яйцо — 1 шт;

мука — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

сухой чеснок – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

моцарелла — 30 г;

масло для жарки — при необходимости;

Способ приготовления:

Натереть кабачок на большой терке. Посолить и оставить на 5–10 минут, чтобы он пустил сок. Тщательно отжать лишнюю жидкость руками или через марлю. Добавить яйцо, натертую моцареллу, сухой чеснок и черный перец и перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель, довести массу до однородности. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла и выкладывать массу ложкой, обжаривая с двух сторон до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Как и с чем подавать

Оладьи лучше подавать горячими, сразу после жарки, когда сыр внутри остается тягучим. Они хорошо подходят со сметаной, греческим йогуртом или легкими чесночными соусами. Для более яркого вкуса можно прибавить свежую зелень, огурцы или томатный салат. Также их можно использовать как гарнир к мясу или как самостоятельное легкое блюдо.

Кабачковые оладьи с моцареллой – это простой и быстрый рецепт, который легко адаптировать под свой вкус, добавляя разные сыры или специи. Блюдо всегда получается нежным, ароматным и универсальным для ежедневного меню.