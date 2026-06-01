Готовится за считанные минуты, исчезает ещё быстрее: ароматные маринованные огурцы с горчицей (видео)

Вкусная закуска к любому гарниру

Огурцы – это универсальный овощ, который употребляют в пищу свежими, солят, маринуют или готовят в собственном соку, где они сохраняют максимум хрусткости и природного вкуса. В этом рецепте предлагается вариация быстрых маринованных огурцов с соевым соусом, горчицей и чесноком, которые приобретают яркий азиатский оттенок. При выборе ингредиентов важно использовать молодые плотные огурцы без пустот, ведь именно они обеспечивают правильную текстуру после маринования. По желанию соевый соус можно заменить легким соленым маринадом, а дижонская горчица — зернистой для более выразительной текстуры и вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeriia.moroz_".

Как приготовить огурцы с горчицей

Ингредиенты:

огурцы – 4 шт.;

укроп – пучок;

чеснок — 3 зубчика;

соевый соус — 2 ст. л.;

масло подсолнечное — 1 ст. л.;

яблочный уксус – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

дижонская горчица – 1 ч. л.;

соль – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Нарезать брусочками огурцы. Мелко нарезать чеснок и укроп и добавить к огурцам. Добавить к огурцам соевый соус, растительное масло, яблочный уксус, сахар, горчицу и соль. Тщательно перемешать ингредиенты и оставьте настаиваться на 30 минут. Перемешивайте массу каждые 5–10 минут для равномерного маринования. Перед подачей перемешать еще раз до однородности.

Как и с чем подавать

Такие огурцы лучше подавать охлажденными как закуску к картофелю, мясу на гриле или рыбным блюдам. Они хорошо сочетаются с простыми гарнирами – рисом, запеченными овощами или свежим хлебом, а также могут дополнять сэндвичи и бургеры. Для более яркой подачи можно добавить кунжут, зелень или каплю ароматного масла, а также подать вместе с легкими йогуртовыми или чесночными соусами.

Быстрые маринованные огурцы с соевым соусом и горчицей – это простой способ разнообразить ежедневное меню, сохраняя баланс между свежестью и насыщенным вкусом. Благодаря быстрому приготовлению и гибкости ингредиентов блюдо легко адаптируется под разные кулинарные предпочтения и всегда получается хрустящим и ароматным.