Летнее блюдо, которое покоряет с первой ложки: кабачки в сырном соусе (видео)

Кабачки – это универсальный летний овощ с нежной текстурой и нейтральным вкусом, прекрасно впитывающий ароматы специй и соусов.

Из них готовят рагу, запеканки, оладьи и даже жарят под сырной шапочкой. Особенно популярным способом приготовления является обжаривание или тушение кабачков с добавлением сыра, которое придает блюду кремовость и насыщенный вкус. А сегодня мы предлагаем вариант тушеных кабачков в нежном сырном соусе, где овощи остаются сочными, а соус обволакивает каждый кусочек. Для наилучшего результата следует выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой, а плавленый сыр – качественный, без лишней растительной жирности, чтобы соус получился однородным и без расслоения; по желанию можно добавить твердый сыр или заменить часть томатов томатной пастой для более выраженного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".

Как приготовить кабачки в сырном соусе

Ингредиенты:

кабачки — 2 средних;

перец болгарский – 1 шт;

лук – 1 шт;

томаты – 2 шт;

чеснок — 2-3 зубчика;

сыр плавленый – 150 г;

специи – по вкусу;

зелень – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать кабачки, перец, лук и помидоры мелким кубиком, чеснок измельчить. Обжарить овощи на сковороде до мягкости, добавить специи и довести до полуготовности. Добавить плавленый сыр и тщательно перемешать до образования нежного соуса. Тушить еще 3–5 минут на слабом огне до однородной консистенции. Посыпать готовое блюдо свежайшей зеленью перед подачей.

Как и с чем подавать

Тушеные кабачки в сырном соусе вкуснее всего в горячем виде как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, курице или рыбе. Они хорошо сочетаются с отварным рисом, картофельным пюре или свежим хрустящим хлебом, прекрасно впитывающим нежный соус. Для подачи можно добавить немного тертого сыра сверху или щепотку свежей зелени и перца для выраженности вкуса. Кушанье получается нежным, ароматным и универсальным, легко вписывается в повседневное меню и не теряет вкуса даже в холодном виде.