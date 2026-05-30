Летнее блюдо, которое покоряет с первой ложки: кабачки в сырном соусе (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кабачки – это универсальный летний овощ с нежной текстурой и нейтральным вкусом, прекрасно впитывающий ароматы специй и соусов.
Из них готовят рагу, запеканки, оладьи и даже жарят под сырной шапочкой. Особенно популярным способом приготовления является обжаривание или тушение кабачков с добавлением сыра, которое придает блюду кремовость и насыщенный вкус. А сегодня мы предлагаем вариант тушеных кабачков в нежном сырном соусе, где овощи остаются сочными, а соус обволакивает каждый кусочек. Для наилучшего результата следует выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой, а плавленый сыр – качественный, без лишней растительной жирности, чтобы соус получился однородным и без расслоения; по желанию можно добавить твердый сыр или заменить часть томатов томатной пастой для более выраженного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".
Как приготовить кабачки в сырном соусе
Ингредиенты:
- кабачки — 2 средних;
- перец болгарский – 1 шт;
- лук – 1 шт;
- томаты – 2 шт;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- сыр плавленый – 150 г;
- специи – по вкусу;
- зелень – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать кабачки, перец, лук и помидоры мелким кубиком, чеснок измельчить.
- Обжарить овощи на сковороде до мягкости, добавить специи и довести до полуготовности.
- Добавить плавленый сыр и тщательно перемешать до образования нежного соуса.
- Тушить еще 3–5 минут на слабом огне до однородной консистенции.
- Посыпать готовое блюдо свежайшей зеленью перед подачей.
Как и с чем подавать
Тушеные кабачки в сырном соусе вкуснее всего в горячем виде как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, курице или рыбе. Они хорошо сочетаются с отварным рисом, картофельным пюре или свежим хрустящим хлебом, прекрасно впитывающим нежный соус. Для подачи можно добавить немного тертого сыра сверху или щепотку свежей зелени и перца для выраженности вкуса. Кушанье получается нежным, ароматным и универсальным, легко вписывается в повседневное меню и не теряет вкуса даже в холодном виде.