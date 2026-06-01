Секрет идеальной выпечки: кисло-сладкий пирог с ревенем и воздушным безе (видео)

Ревень — это многолетнее растение с ярко выраженным кисловатым вкусом, которое чаще всего используют в кулинарии для приготовления компотов, варенья и разнообразной выпечки, в частности пирогов. Благодаря своей свежей кислинке он отлично балансирует сладкие десерты, особенно в сочетании с тестом и меренгой. Сегодня предлагается немецкий пирог с ревенем и безе – классический десерт европейской кухни, где сочетаются песочная основа, сочная начинка и белковая воздушная шапка. Для лучшего результата следует выбирать плотные, свежие стебли ревеня без сухих волокон, а белки взбивать только в абсолютно чистой и сухой посуде, иначе безе может потерять стабильность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить немецкий пирог с ревенем и безе

Ингредиенты:

мука – 200 г;

сахар – 60 г;

масло сливочное – 80 г;

желтки – 3 шт.;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

ванильный сахар – по вкусу;

соль – 0,5 ч. л.;

ледяная вода – 2–3 ст. л.;

Для начинки:

ревень – 650 г;

сахар – 150 г;

крахмал – 50 г;

корица или ванильный сахар – по вкусу;

Для безе:

белки – 3 шт.;

сахар – 175 г;

соль – щепотка;

Способ приготовления:

Смешать муку, сахар, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Добавить холодное сливочное масло и желтки, замесить тесто, при необходимости постепенно добавить ледяную воду до формирования однородной массы. Раскатать тесто на пергаменте, при необходимости подровнять края и выложить в форму для выпечки, сформировав бортики из остатков теста. Подготовить ревень, очистить и нарезать небольшими кусочками. Смешать его с сахаром, крахмалом и корицей или ванильным сахаром. Выложить начинку на основание из теста и выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 20–30 минут в режиме верх/низ. Взбить охлажденные белки с щепоткой соли и сахаром до стойких острых пиков. Выложить безе на готовый пирог и вернуть в духовку еще на 10–15 минут при 175°C до легкой золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Пирог лучше всего подавать полностью охлажденным, когда слои стабилизируются и хорошо держат форму при нарезке. По желанию его можно украсить свежими ягодами, цедрой лимона или легкой присыпкой сахарной пудры. Хорошо сочетается с шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками или легким ягодным соусом, подчеркивающим кислинку ревеня. Также десерт можно подать к чаю или кофе как самостоятельную выпечку без дополнительных компонентов.

Пирог получается гармоничным по вкусу: кислинка ревеня уравновешивается сладким безе, а песочная основа добавляет структуры. Это классический европейский десерт, который особенно популярен в весенне-летний сезон, когда ревень наиболее сочный и ароматный.