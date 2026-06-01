Секрет идеальной выпечки: кисло-сладкий пирог с ревенем и воздушным безе (видео)
Готовится просто – получается вкусно
Ревень — это многолетнее растение с ярко выраженным кисловатым вкусом, которое чаще всего используют в кулинарии для приготовления компотов, варенья и разнообразной выпечки, в частности пирогов. Благодаря своей свежей кислинке он отлично балансирует сладкие десерты, особенно в сочетании с тестом и меренгой. Сегодня предлагается немецкий пирог с ревенем и безе – классический десерт европейской кухни, где сочетаются песочная основа, сочная начинка и белковая воздушная шапка. Для лучшего результата следует выбирать плотные, свежие стебли ревеня без сухих волокон, а белки взбивать только в абсолютно чистой и сухой посуде, иначе безе может потерять стабильность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить немецкий пирог с ревенем и безе
Ингредиенты:
- мука – 200 г;
- сахар – 60 г;
- масло сливочное – 80 г;
- желтки – 3 шт.;
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
- ванильный сахар – по вкусу;
- соль – 0,5 ч. л.;
- ледяная вода – 2–3 ст. л.;
Для начинки:
- ревень – 650 г;
- сахар – 150 г;
- крахмал – 50 г;
- корица или ванильный сахар – по вкусу;
Для безе:
- белки – 3 шт.;
- сахар – 175 г;
- соль – щепотка;
Способ приготовления:
- Смешать муку, сахар, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Добавить холодное сливочное масло и желтки, замесить тесто, при необходимости постепенно добавить ледяную воду до формирования однородной массы.
- Раскатать тесто на пергаменте, при необходимости подровнять края и выложить в форму для выпечки, сформировав бортики из остатков теста.
- Подготовить ревень, очистить и нарезать небольшими кусочками. Смешать его с сахаром, крахмалом и корицей или ванильным сахаром.
- Выложить начинку на основание из теста и выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 20–30 минут в режиме верх/низ.
- Взбить охлажденные белки с щепоткой соли и сахаром до стойких острых пиков.
- Выложить безе на готовый пирог и вернуть в духовку еще на 10–15 минут при 175°C до легкой золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Пирог лучше всего подавать полностью охлажденным, когда слои стабилизируются и хорошо держат форму при нарезке. По желанию его можно украсить свежими ягодами, цедрой лимона или легкой присыпкой сахарной пудры. Хорошо сочетается с шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками или легким ягодным соусом, подчеркивающим кислинку ревеня. Также десерт можно подать к чаю или кофе как самостоятельную выпечку без дополнительных компонентов.
Пирог получается гармоничным по вкусу: кислинка ревеня уравновешивается сладким безе, а песочная основа добавляет структуры. Это классический европейский десерт, который особенно популярен в весенне-летний сезон, когда ревень наиболее сочный и ароматный.