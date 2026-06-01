Новый гастротренд: японский фруктовый десерт, который можно приготовить за 5 минут (видео)
Десерт получается очень вкусным
Десерты бывают разными – от классической выпечки, как печенье с лимонно-ореховой начинкой, до современных напитков и легких фруктовых миксов. Сегодня мы предлагаем трендовый японский десерт-напиток, сочетающий свежие фрукты, молочное основание и газированный эффект. Его популярность обусловлена не только эффектной подачей, но и простотой приготовления, однако результат напрямую зависит от качества ингредиентов. Важно выбирать спелые, но плотные фрукты без повреждений, а также хорошо охлажденные напитки, чтобы сохранить свежесть и сбалансированный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeriia.moroz_".
Как приготовить трендовый японский десерт
Ингредиенты:
- лед – 200 г;
- клубника – 150 г;
- ананас – 150 г;
- яблоко – 1 шт.;
- желейные шарики – 100 г;
- клубничное молоко – 250 мл;
- спрайт – 250 мл;
Способ приготовления:
- Подготовить большой прозрачный бокал или миску и насыпать лед.
- Нарезать клубнику, ананас и яблоко небольшими равномерными кубиками.
- Добавить фрукты и желейные шарики ко льду.
- Залить ингредиенты клубничным молоком.
- Долить лимонад или спрайт для создания газированного эффекта и легко перемешать.
Как и с чем подавать
Подавать десерт сразу после приготовления в высоких прозрачных стаканах или стеклянных лоханках, чтобы были видны слои фруктов и пузырьки. Для эстетики можно добавить сверху несколько кусочков свежих ягод или листьев мяты. Хорошо сочетается с легким печеньем, бисквитами или другими нейтральными десертами без чрезмерной сладости. Также возможны вариации подачи: добавление манго, винограда или замена газированного напитка минеральной водой для более легкого вкуса.
Этот десерт-напиток сочетает современные азиатские гастротренды и домашнюю простоту приготовления, что делает его универсальным вариантом для лета. Он легко адаптируется под разные вкусы благодаря замене фруктов и основы, а также подходит как для быстрого приготовления на дому, так и для праздничной подачи.