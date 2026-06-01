Новый гастротренд: японский фруктовый десерт, который можно приготовить за 5 минут (видео)

Десерты бывают разными – от классической выпечки, как печенье с лимонно-ореховой начинкой, до современных напитков и легких фруктовых миксов. Сегодня мы предлагаем трендовый японский десерт-напиток, сочетающий свежие фрукты, молочное основание и газированный эффект. Его популярность обусловлена не только эффектной подачей, но и простотой приготовления, однако результат напрямую зависит от качества ингредиентов. Важно выбирать спелые, но плотные фрукты без повреждений, а также хорошо охлажденные напитки, чтобы сохранить свежесть и сбалансированный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeriia.moroz_".

Как приготовить трендовый японский десерт

Ингредиенты:

лед – 200 г;

клубника – 150 г;

ананас – 150 г;

яблоко – 1 шт.;

желейные шарики – 100 г;

клубничное молоко – 250 мл;

спрайт – 250 мл;

Способ приготовления:

Подготовить большой прозрачный бокал или миску и насыпать лед. Нарезать клубнику, ананас и яблоко небольшими равномерными кубиками. Добавить фрукты и желейные шарики ко льду. Залить ингредиенты клубничным молоком. Долить лимонад или спрайт для создания газированного эффекта и легко перемешать.

Как и с чем подавать

Подавать десерт сразу после приготовления в высоких прозрачных стаканах или стеклянных лоханках, чтобы были видны слои фруктов и пузырьки. Для эстетики можно добавить сверху несколько кусочков свежих ягод или листьев мяты. Хорошо сочетается с легким печеньем, бисквитами или другими нейтральными десертами без чрезмерной сладости. Также возможны вариации подачи: добавление манго, винограда или замена газированного напитка минеральной водой для более легкого вкуса.

Этот десерт-напиток сочетает современные азиатские гастротренды и домашнюю простоту приготовления, что делает его универсальным вариантом для лета. Он легко адаптируется под разные вкусы благодаря замене фруктов и основы, а также подходит как для быстрого приготовления на дому, так и для праздничной подачи.