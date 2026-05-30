Куриные отбивные в сырном кляре: простое блюдо с ресторанным результатом (видео)
Куриные отбивные – это популярное мясное блюдо, которое готовят путем легкого отбивания куриного филе для придания ему нежности и быстрого обжаривания или запекания.
В современных вариациях их часто дополняют панировкой или необычными текстурами, в частности вафельными коржами, которые создают хрустящую оболочку и удерживают сочность мяса. Сегодня мы предлагаем приготовить куриные отбивные в сырном кляре — нежные, ароматные и с аппетитной золотистой корочкой. Для наилучшего результата важно выбирать свежее куриное филе без лишней воды и качественный сыр, ведь именно он формирует вкус и текстуру кляра; также не следует пропускать этап маринования с лимонным соком, который делает мясо более мягким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_leleka.kitchen".
Как приготовить куриные отбивные в сырном кляре
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- лук – 1 шт;
- лимонный сок — 1-2 ст. л.;
- мука — 3-4 ст. л.;
- яйца — 2 шт;
- молоко — 2-3 ст. л.;
- твердый сыр — 70-100 г;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- масло для жарки — при необходимости;
Способ приготовления:
- Нарезать куриное филе порционными кусками и немного отбить через пищевую пленку.
- Приправить солью и перцем, сбрызнуть лимонным соком и оставить на 10–15 минут для маринования.
- Выложить сверху полукольца лука и повторно слегка отбить, чтобы лук отдал аромат мясу.
- Приготовить кляр, взбив яйца с молоком и добавив натертый сыр к однородной массе.
- Обвалять каждую отбивную в муке, погрузить в сырный кляр и выложить на разогретую сковороду с маслом.
- Жарить на среднем огне до образования румяной золотистой корочки с обеих сторон.
Как и с чем подавать
Куриные отбивные в сырном кляре лучше подавать горячими, чтобы сырная корочка оставалась нежной и ароматной. Они отлично сочетаются с картофельным пюре, запеченными овощами или свежими салатами с легкой заправкой. В качестве соуса можно использовать чесночный йогурт, сметану с зеленью или легкий горчичный соус. Для подачи уместно добавить свежую зелень или тонкие ломтики овощей, что подчеркнет аппетитный вид блюда.
Это блюдо сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус, делая обычное куриное филе более сочным и выразительным. Благодаря сырному кляру отбивные приобретают особую нежность и легко становятся любимым вариантом домашнего меню.