Куриные отбивные в сырном кляре: простое блюдо с ресторанным результатом (видео)

Мария Швец
Куриные отбивные – это популярное мясное блюдо, которое готовят путем легкого отбивания куриного филе для придания ему нежности и быстрого обжаривания или запекания.

В современных вариациях их часто дополняют панировкой или необычными текстурами, в частности вафельными коржами, которые создают хрустящую оболочку и удерживают сочность мяса. Сегодня мы предлагаем приготовить куриные отбивные в сырном кляре — нежные, ароматные и с аппетитной золотистой корочкой. Для наилучшего результата важно выбирать свежее куриное филе без лишней воды и качественный сыр, ведь именно он формирует вкус и текстуру кляра; также не следует пропускать этап маринования с лимонным соком, который делает мясо более мягким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_leleka.kitchen".

Как приготовить куриные отбивные в сырном кляре

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г;
  • лук – 1 шт;
  • лимонный сок — 1-2 ст. л.;
  • мука — 3-4 ст. л.;
  • яйца — 2 шт;
  • молоко — 2-3 ст. л.;
  • твердый сыр — 70-100 г;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • масло для жарки — при необходимости;

Способ приготовления:

  1. Нарезать куриное филе порционными кусками и немного отбить через пищевую пленку.
  2. Приправить солью и перцем, сбрызнуть лимонным соком и оставить на 10–15 минут для маринования.
  3. Выложить сверху полукольца лука и повторно слегка отбить, чтобы лук отдал аромат мясу.
  4. Приготовить кляр, взбив яйца с молоком и добавив натертый сыр к однородной массе.
  5. Обвалять каждую отбивную в муке, погрузить в сырный кляр и выложить на разогретую сковороду с маслом.
  6. Жарить на среднем огне до образования румяной золотистой корочки с обеих сторон.

Как и с чем подавать

Куриные отбивные в сырном кляре лучше подавать горячими, чтобы сырная корочка оставалась нежной и ароматной. Они отлично сочетаются с картофельным пюре, запеченными овощами или свежими салатами с легкой заправкой. В качестве соуса можно использовать чесночный йогурт, сметану с зеленью или легкий горчичный соус. Для подачи уместно добавить свежую зелень или тонкие ломтики овощей, что подчеркнет аппетитный вид блюда.

Это блюдо сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус, делая обычное куриное филе более сочным и выразительным. Благодаря сырному кляру отбивные приобретают особую нежность и легко становятся любимым вариантом домашнего меню.

