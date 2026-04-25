Рыба, которую любят даже дети: сочный хек в томатном соусе (видео)

Рыбка получается очень вкусной

Рыба бывает разной по текстуре и вкусу, поэтому и способов ее приготовления множество — от запекания до тушения в нежных соусах, в том числе сметанном. Именно тушение позволяет сделать даже более сухую рыбу более сочной и мягкой. В домашней кухне часто используют простые ингредиенты, которые усиливают вкус и делают блюдо доступным. Сегодня предлагается вариант хека с овощами и томатным соусом – блюдо, которое получается нежным и хорошо подходит даже для тех, кто не любит рыбу.

При выборе хека следует обращать внимание на цвет и запах: филе или тушка должна быть светлой, без желтизны и постороннего аромата. Замороженную рыбу лучше медленно размораживать в холодильнике, чтобы сохранить структуру. Чтобы куски не разваливались во время жарки, их важно хорошо обсушить и слегка обвалять в муке. По желанию кетчуп можно заменить томатным соусом или добавить немного сметаны для более мягкого вкуса. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".

Как приготовить хек в томатном соусе

Ингредиенты:

хек — 4 шт.;

лук – 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

кетчуп — 4 ст. л;

вода — 30 мл;

мука – 1 ст. л;

соль – 1 ч. л;

растительное масло — 2-3 ст. л;

Способ приготовления:

Очистить лук и морковь. Нарезать лук полукольцами, морковь натереть на терке. Разогреть растительное масло на сковороде, добавить лук и тушить до мягкости. Добавить морковь и готовить еще несколько минут. Добавить муку, перемешать, влить кетчуп и воду. Тушить 5 минут до образования густого соуса. Промыть рыбу, порезать на порционные куски, обсушить, посолить и обвалять в муке. Обжарить рыбу по бокам до легкой золотистой корочки. Выложить в форму для запекания слоями овощи и рыбу, чередуя их. Поставить в разогретую духовку и запекать при 180°C около 15 минут до готовности.

Как и с чем подавать

Хек в соусе лучше всего подавать горячим вместе с нежным гарниром — картофельным пюре, рисом или гречкой. Кушанье можно украсить свежей зеленью или добавить немного лимонного сока для свежести. Хорошо сочетается с легкими овощными салатами или маринованными овощами. Для насыщенного вкуса можно подать дополнительный соус или сметану.

Этот рецепт позволяет превратить простую рыбу в сочное и сбалансированное блюдо, которое подходит для ежедневного меню и легко понравится даже тем, кто обычно избегает рыбных блюд.