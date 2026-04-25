Вчерашнее пюре не пропадет: картофельные коржики с хрустящей корочкой и сыром (видео)

Картофель – один из самых популярных овощей в мире, который стал основой сотен блюд в разных кухнях.

Ее варят, запекают, жарят и превращают в пюре, из которого часто готовят любимые драники или запеканки. Именно благодаря своей текстуре картофель прекрасно сочетается с разными добавками, особенно с сыром, который придает блюдам нежность и насыщенный вкус. Сегодня мы предлагаем простой способ использовать вчерашнее пюре и превратить его в хрустящие коржики с сырной начинкой.

Для приготовления лучше использовать картофель с высоким содержанием крахмала — он дает более однородное и плотное пюре. Если пюре получается слишком жидким, следует добавить чуть больше муки, чтобы коржики хорошо держали форму. Типичная ошибка – слишком влажная масса, из-за которой изделия распадаются во время жарки. Для более внятного вкуса сыр можно комбинировать с зеленью, специями или даже небольшим количеством чеснока. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице " top_havchik_ ".

Как приготовить картофельные коржики с хрустящей корочкой и сыром

Ингредиенты:

картофельное пюре – 500 г;

яйцо – 1 шт.;

мука — 3 ст. л;

сыр — 100-150 г;

Способ приготовления:

Добавить в картофельное пюре яйцо и муку, тщательно перемешать до однородной массы. Сформировать небольшие коржики, внутрь каждого положить кусочек сыра и плотно закрыть края. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжаривать коржики на среднем огне. Жарить по 3–4 минуты с каждой стороны до образования золотистой хрустящей корочки.

Как и с чем подавать

Картофельные коржики лучше подавать горячими, когда сыр внутри остается тягучим. Они хорошо сочетаются со сметаной, чесночным соусом или легкими йогуртовыми заправками. В качестве гарнира подойдут свежие овощи или салат из зелени. Для насыщенного вкуса можно добавить соус на основе грибов или подать как самостоятельную закуску.

Это блюдо позволяет легко превратить обычное вчерашнее пюре в новую любимую закуску с хрустящей корочкой и нежной творожной начинкой.