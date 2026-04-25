Плавленые сырки подешевели на треть: как приготовить салат "Белочка" (видео)

Салаты с плавленым сыром давно стали частью домашней кухни, особенно в простых праздничных и повседневных блюдах.

Они ценятся за нежную текстуру, быстроту приготовления и возможность экспериментировать с дополнительными ингредиентами. Один из таких вариантов – салат "Белочка", где сочетаются сыр, яйца, грибы и чеснок, создавая насыщенный, но мягкий вкус. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "treskablog".

При выборе плавленого сыра следует обращать внимание на состав и консистенцию. Качественный продукт должен быть однородным, без крупинок и излишней влаги. В этом рецепте творог играет ключевую роль, поэтому лучше выбирать классические варианты без дополнительных ароматизаторов, чтобы не перебивать вкус грибов и чеснока.

Ингредиенты:

плавленый сыр – 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

чеснок — 2-6 зубчиков;

грибы — 300 г;

майонез – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить яйца до готовности, охладить и натереть на терке. Натереть сыр на средней терке для более нежной текстуры салата. Измельчить чеснок и добавить в сырную массу. Обжарить грибы на оливковом масле до золотистого цвета, слегка посолить и остудить. Соединить все ингредиенты, добавить майонез и тщательно перемешать до однородности. Для более лёгкой версии майонез можно заменить греческим йогуртом или смесью йогурта с горчицей. В салат хорошо добавляются маринованные огурцы или зелень, которые придают свежести и балансируют насыщенный вкус сыра.

Как и с чем подавать

Салат "Белочка" лучше всего подходит охлажденным, когда все ингредиенты хорошо сочетаются между собой. Подавать его можно как самостоятельную закуску, намазку на тосты или как начинку для тарталеток и лаваша. Для подачи подойдут свежие овощи, зелень или хрустящие гренки. Салат хорошо сочетается с легкими гарнирами и может стать частью праздничного стола.