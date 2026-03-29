Шашлык без пикника: аппетитное мясо с "луковой сальсой" прямо из духовки (видео)
Готовится просто, получается очень вкусным
Шашлык обычно готовят на природе, над огнем или на мангале, но также его можно приготовить в аэрогриле или, как мы сегодня предлагаем, в духовке. Такой способ позволяет получить сочное мясо с корочкой, не выходя из дома и одновременно контролировать температуру и время приготовления. Для блюда следует выбирать ошейок или другое мясо с небольшим содержанием жира, а специи – свежие и качественные, чтобы аромат был ярким и гармоничным. Маринование минимум 3–4 часа или ночь помогает мясу стать мягким, а добавление томатного сока и легкая заливка специями обеспечивают глянцевую корочку и насыщенный вкус, избегая типичных ошибок пересушивания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bouquet_of_bruschettas".
Как приготовить шашлык в духовке
Ингредиенты:
- свинина (ошейок) – 1,3 кг;
- томатный сок – 200 мл;
- соль – 1–1,5 ч. л.;
- черный перец – 0,5 ч. л.;
- копченая паприка – 1,5 ч. л.;
- кориандр молотый – 1 ч. л.;
- сушеный чеснок – 0,5–1 ч. л.;
- хмели-суннели – 0,5 ч. л.;
- прованские травы – 0,5 ч. л.;
- сушеная петрушка – 0,5 ч. л.;
- гвоздика – 2 бутона;
Луковая сальса:
- красный лук – 1 шт;
- помидор – 1 большой;
- петрушка или кинза – горсть;
- чеснок – 1 зубчик;
- винный или яблочный уксус – 1–1,5 ст. л.;
- сахар – 0,5 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- копченая паприка – щепотка;
Способ приготовления:
- Нарезать мясо кусками примерно по 40–50 г.
- Добавить томатный сок, соль, перец и все специи тщательно перемешать, чтобы каждый кусок был покрыт маринадом.
- Мариновать минимум 3–4 часа или ночь в холодильнике.
- Выложить куски на противень в один слой, не в упор.
- Готовить при 180–190°C 30–35 минут.
- За 5–10 минут до готовности смазать мясо маринадом со специями и вернуть в духовку для образования глянцевой корочки.
- Дать мясу отдохнуть 3-5 минут.
- Для сальсы мелко порезать лук, помидор и петрушку, добавить чеснок, уксус, сахар и специи, дать настояться 10–15 минут.
- Подавая, выложить сальсу сверху на горячее мясо или подать отдельно, чтобы она отдала свой аромат.
Как и с чем подавать
Шашлык лучше всего подавать горячим, непосредственно из духовки, украшенным свежей зеленью. Сальсу можно выкладывать сверху или рядом, чтобы ее аромат смешался с мясом. Блюдо отлично сочетается с картофелем, овощными гарнирами или легкими салатами. Для праздничного стола рекомендуется подавать с домашним хлебом или лёгким соусом на основе сметаны или йогурта.