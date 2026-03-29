Шашлык без пикника: аппетитное мясо с "луковой сальсой" прямо из духовки (видео)

Готовится просто, получается очень вкусным

Шашлык обычно готовят на природе, над огнем или на мангале, но также его можно приготовить в аэрогриле или, как мы сегодня предлагаем, в духовке. Такой способ позволяет получить сочное мясо с корочкой, не выходя из дома и одновременно контролировать температуру и время приготовления. Для блюда следует выбирать ошейок или другое мясо с небольшим содержанием жира, а специи – свежие и качественные, чтобы аромат был ярким и гармоничным. Маринование минимум 3–4 часа или ночь помогает мясу стать мягким, а добавление томатного сока и легкая заливка специями обеспечивают глянцевую корочку и насыщенный вкус, избегая типичных ошибок пересушивания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bouquet_of_bruschettas".

Как приготовить шашлык в духовке

Ингредиенты:

свинина (ошейок) – 1,3 кг;

томатный сок – 200 мл;

соль – 1–1,5 ч. л.;

черный перец – 0,5 ч. л.;

копченая паприка – 1,5 ч. л.;

кориандр молотый – 1 ч. л.;

сушеный чеснок – 0,5–1 ч. л.;

хмели-суннели – 0,5 ч. л.;

прованские травы – 0,5 ч. л.;

сушеная петрушка – 0,5 ч. л.;

гвоздика – 2 бутона;

Луковая сальса:

красный лук – 1 шт;

помидор – 1 большой;

петрушка или кинза – горсть;

чеснок – 1 зубчик;

винный или яблочный уксус – 1–1,5 ст. л.;

сахар – 0,5 ч. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

копченая паприка – щепотка;

Способ приготовления:

Нарезать мясо кусками примерно по 40–50 г. Добавить томатный сок, соль, перец и все специи тщательно перемешать, чтобы каждый кусок был покрыт маринадом. Мариновать минимум 3–4 часа или ночь в холодильнике. Выложить куски на противень в один слой, не в упор. Готовить при 180–190°C 30–35 минут. За 5–10 минут до готовности смазать мясо маринадом со специями и вернуть в духовку для образования глянцевой корочки. Дать мясу отдохнуть 3-5 минут. Для сальсы мелко порезать лук, помидор и петрушку, добавить чеснок, уксус, сахар и специи, дать настояться 10–15 минут. Подавая, выложить сальсу сверху на горячее мясо или подать отдельно, чтобы она отдала свой аромат.

Как и с чем подавать

Шашлык лучше всего подавать горячим, непосредственно из духовки, украшенным свежей зеленью. Сальсу можно выкладывать сверху или рядом, чтобы ее аромат смешался с мясом. Блюдо отлично сочетается с картофелем, овощными гарнирами или легкими салатами. Для праздничного стола рекомендуется подавать с домашним хлебом или лёгким соусом на основе сметаны или йогурта.