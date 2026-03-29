Шашлык без пикника: аппетитное мясо с "луковой сальсой" прямо из духовки (видео)

Мария Швец
Шашлык в духовке. Фото instagram.com

Готовится просто, получается очень вкусным

Шашлык обычно готовят на природе, над огнем или на мангале, но также его можно приготовить в аэрогриле или, как мы сегодня предлагаем, в духовке. Такой способ позволяет получить сочное мясо с корочкой, не выходя из дома и одновременно контролировать температуру и время приготовления. Для блюда следует выбирать ошейок или другое мясо с небольшим содержанием жира, а специи – свежие и качественные, чтобы аромат был ярким и гармоничным. Маринование минимум 3–4 часа или ночь помогает мясу стать мягким, а добавление томатного сока и легкая заливка специями обеспечивают глянцевую корочку и насыщенный вкус, избегая типичных ошибок пересушивания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bouquet_of_bruschettas".

Как приготовить шашлык в духовке

Ингредиенты:

  • свинина (ошейок) – 1,3 кг;
  • томатный сок – 200 мл;
  • соль – 1–1,5 ч. л.;
  • черный перец – 0,5 ч. л.;
  • копченая паприка – 1,5 ч. л.;
  • кориандр молотый – 1 ч. л.;
  • сушеный чеснок – 0,5–1 ч. л.;
  • хмели-суннели – 0,5 ч. л.;
  • прованские травы – 0,5 ч. л.;
  • сушеная петрушка – 0,5 ч. л.;
  • гвоздика – 2 бутона;

Луковая сальса:

  • красный лук – 1 шт;
  • помидор – 1 большой;
  • петрушка или кинза – горсть;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • винный или яблочный уксус – 1–1,5 ст. л.;
  • сахар – 0,5 ч. л.;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • копченая паприка – щепотка;

Способ приготовления:

  1. Нарезать мясо кусками примерно по 40–50 г.
  2. Добавить томатный сок, соль, перец и все специи тщательно перемешать, чтобы каждый кусок был покрыт маринадом.
  3. Мариновать минимум 3–4 часа или ночь в холодильнике.
  4. Выложить куски на противень в один слой, не в упор.
  5. Готовить при 180–190°C 30–35 минут.
  6. За 5–10 минут до готовности смазать мясо маринадом со специями и вернуть в духовку для образования глянцевой корочки.
  7. Дать мясу отдохнуть 3-5 минут.
  8. Для сальсы мелко порезать лук, помидор и петрушку, добавить чеснок, уксус, сахар и специи, дать настояться 10–15 минут.
  9. Подавая, выложить сальсу сверху на горячее мясо или подать отдельно, чтобы она отдала свой аромат.

Как и с чем подавать

Шашлык лучше всего подавать горячим, непосредственно из духовки, украшенным свежей зеленью. Сальсу можно выкладывать сверху или рядом, чтобы ее аромат смешался с мясом. Блюдо отлично сочетается с картофелем, овощными гарнирами или легкими салатами. Для праздничного стола рекомендуется подавать с домашним хлебом или лёгким соусом на основе сметаны или йогурта.

