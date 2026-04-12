Так оладьи готовят в Турции: добавьте всего два фрукта, и вы больше не захотите есть их по-другому

Фрукты запекаются прямо в тесте

Оладьи и панкейки — один из самых популярных вариантов завтрака, который любят и взрослые, и дети. Они быстро готовятся, получаются сытными и сочетаются практически с любыми добавками. Но со временем классические рецепты могут наскучить, и тогда хочется чего-то более яркого и необычного. В таком случае попробуйте приготовить фруктовые панкейки с бананом и клубникой.

По этому рецепту фрукты запекаются сразу в тесте. Благодаря этому панкейки получаются нежными и ароматными. Рецептом поделилась турецкая блогерша Selin Atilla.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Молоко — 1 стакан

Мука — 1,5 стакана

Ванилин — 1 пакетик

Разрыхлитель — 1 пакетик

Фрукты: клубника, банан

Способ приготовления