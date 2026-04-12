Так оладьи готовят в Турции: добавьте всего два фрукта, и вы больше не захотите есть их по-другому

Наталья Граковская
Автор
Мини-панкейки с бананом и клубникой
Мини-панкейки с бананом и клубникой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Фрукты запекаются прямо в тесте

Оладьи и панкейки — один из самых популярных вариантов завтрака, который любят и взрослые, и дети. Они быстро готовятся, получаются сытными и сочетаются практически с любыми добавками. Но со временем классические рецепты могут наскучить, и тогда хочется чего-то более яркого и необычного. В таком случае попробуйте приготовить фруктовые панкейки с бананом и клубникой.

По этому рецепту фрукты запекаются сразу в тесте. Благодаря этому панкейки получаются нежными и ароматными. Рецептом поделилась турецкая блогерша Selin Atilla.

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Молоко — 1 стакан
  • Мука — 1,5 стакана
  • Ванилин — 1 пакетик
  • Разрыхлитель — 1 пакетик
  • Фрукты: клубника, банан

Способ приготовления

  1. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной пены.
  2. Добавьте муку, разрыхлитель и ванилин, затем перемешайте до однородности.
  3. Нарежьте фрукты кружочками, добавьте их в тесто и аккуратно перемешайте.
  4. С помощью ложки выкладывайте массу на сковороду с антипригарным покрытием.
  5. Готовьте на медленном огне, обжаривая с обеих сторон до золотистого цвета.
