Так оладьи готовят в Турции: добавьте всего два фрукта, и вы больше не захотите есть их по-другому
Фрукты запекаются прямо в тесте
Оладьи и панкейки — один из самых популярных вариантов завтрака, который любят и взрослые, и дети. Они быстро готовятся, получаются сытными и сочетаются практически с любыми добавками. Но со временем классические рецепты могут наскучить, и тогда хочется чего-то более яркого и необычного. В таком случае попробуйте приготовить фруктовые панкейки с бананом и клубникой.
По этому рецепту фрукты запекаются сразу в тесте. Благодаря этому панкейки получаются нежными и ароматными. Рецептом поделилась турецкая блогерша Selin Atilla.
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Молоко — 1 стакан
- Мука — 1,5 стакана
- Ванилин — 1 пакетик
- Разрыхлитель — 1 пакетик
- Фрукты: клубника, банан
Способ приготовления
- Взбейте яйца с сахаром до образования пышной пены.
- Добавьте муку, разрыхлитель и ванилин, затем перемешайте до однородности.
- Нарежьте фрукты кружочками, добавьте их в тесто и аккуратно перемешайте.
- С помощью ложки выкладывайте массу на сковороду с антипригарным покрытием.
- Готовьте на медленном огне, обжаривая с обеих сторон до золотистого цвета.