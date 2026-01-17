Пирог из варенья "Бедный студент": доступное и быстрое лакомство к чаю (видео)

Этот пирог получается удачным даже у тех, кто с выпечкой "на вы"

Пирог из варенья — настоящий спаситель, когда хочется сладенького к чаю, а в холодильнике мало продуктов. Недаром его еще называют "Бедный студент". Для приготовления нужны только варенье (подойдет даже прошлогоднее), несколько яиц и немного муки. Рецепт очень бюджетный, простой и не требует наличия кухонной техники, ведь все смешивается обычной вилкой или ложкой.

Как приготовить пирог из варенья показала в Instagram блогер _anna_sholkova_.

Ингредиенты

Варенье – 250 г

Сода – 1 ч. л.

Яйца – 3 шт.

Масло — 100 мл

Сахар — 30 г

Мука — 1 стакан

Способ приготовления

Варенье перемешиваем с содой и отставляем на 5-10 минут. Сода должна полностью "погаситься" кислотой. Яйца взбиваем вилкой, добавляем растительное масло и сахар. Добавляем яичную смесь к варенью с содой, перемешиваем и всыпаем просеянную муку. Количество муки может колебаться. Ориентируйтесь на консистенцию – тесто должно быть как густая сметана. Переливаем тесто в застеленную пергаментом форму и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут.

Если хотите сделать вкус пирога богаче, добавьте в тесто горсть измельченных грецких орехов или цедру лимона. Если готовите пирог из сливового или яблочного варенья, добавьте 0,5 ч. л. корицы для особого аромата. Также можно разрезать корж пополам, смазать середину смесью сметаны с сахарной пудрой, и тогда у вас получится вкусный торт.