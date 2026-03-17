Вкуснее мясного: простой паштет из грибов и фасоли за несколько минут (видео)
Вкусная и питательная закуска
Во время поста можно готовить немало вкусных и питательных блюд, в том числе даже десерты – например, запеченные яблоки с халвой. Но сегодня мы предлагаем другой вариант – сытный и ароматный постный паштет из грибов и фасоли. Сочетание бобовых и грибов давно используют в постной кухне, ведь оно обеспечивает насыщенный вкус и питательность даже без мяса. Для наилучшего результата следует выбирать плотные свежие шампиньоны без темных пятен, а фасоль – качественную консервированную или хорошо отварную, ведь именно ее текстура определяет нежность готового паштета; по желанию часть грибов можно заменить сушеными, чтобы получить более выразительный аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить паштет из грибов и фасоли
Ингредиенты:
- лук – 1 шт. (большая);
- шампиньоны – 350 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- белая фасоль консервированная – 290 г;
- горчица французская – 1 ч. л.;
- копченая паприка – 1/2 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- масло – 10 мл.
Способ приготовления:
- Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавить нарезанные шампиньоны и измельченный чеснок, жарить до испарения жидкости и мягкости грибов.
- Слить жидкость из фасоли и при необходимости слегка промыть холодной водой.
- Соединить обжаренные грибы с луком, фасолью, горчицей, паприкой и солью.
- Размельчить массу блендером до однородной кремовой консистенции.
- При необходимости отрегулировать густоту, добавив несколько ложек воды или растительного масла, после чего еще раз перемешать.
Как и с чем подавать
Постный паштет из грибов и фасоли лучше всего подходит как намазка на свежий хлеб, подсушенные тосты или лаваш. Его можно подать в небольшой миске, украсив зеленью, зернами горчицы или каплей ароматного масла. Паштет хорошо сочетается со свежими овощами, запеченным картофелем или хрустящими хлебцами. Такое блюдо подойдет и для обыденного меню, и как легкая закуска на праздничном столе.
Такой паштет доказывает, что постные блюда могут быть не только простыми, но и вкусными и ароматными. Благодаря грибам и фасоли он получается питательным и нежным по текстуре, поэтому легко заменяет традиционные мясные намазки. Рецепт не нуждается в сложных ингредиентах и готовится очень быстро, поэтому пригодится для ежедневного меню. Сохраняйте идею, чтобы разнообразить постный рацион простым и удачным блюдом.