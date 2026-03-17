Укр

Вкуснее мясного: простой паштет из грибов и фасоли за несколько минут (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Паштет из грибов и фасоли
Паштет из грибов и фасоли. Фото instagram.com

Вкусная и питательная закуска

Во время поста можно готовить немало вкусных и питательных блюд, в том числе даже десерты – например, запеченные яблоки с халвой. Но сегодня мы предлагаем другой вариант – сытный и ароматный постный паштет из грибов и фасоли. Сочетание бобовых и грибов давно используют в постной кухне, ведь оно обеспечивает насыщенный вкус и питательность даже без мяса. Для наилучшего результата следует выбирать плотные свежие шампиньоны без темных пятен, а фасоль – качественную консервированную или хорошо отварную, ведь именно ее текстура определяет нежность готового паштета; по желанию часть грибов можно заменить сушеными, чтобы получить более выразительный аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить паштет из грибов и фасоли

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт. (большая);
  • шампиньоны – 350 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • белая фасоль консервированная – 290 г;
  • горчица французская – 1 ч. л.;
  • копченая паприка – 1/2 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • масло – 10 мл.

Способ приготовления:

  1. Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  2. Добавить нарезанные шампиньоны и измельченный чеснок, жарить до испарения жидкости и мягкости грибов.
  3. Слить жидкость из фасоли и при необходимости слегка промыть холодной водой.
  4. Соединить обжаренные грибы с луком, фасолью, горчицей, паприкой и солью.
  5. Размельчить массу блендером до однородной кремовой консистенции.
  6. При необходимости отрегулировать густоту, добавив несколько ложек воды или растительного масла, после чего еще раз перемешать.

Как и с чем подавать

Постный паштет из грибов и фасоли лучше всего подходит как намазка на свежий хлеб, подсушенные тосты или лаваш. Его можно подать в небольшой миске, украсив зеленью, зернами горчицы или каплей ароматного масла. Паштет хорошо сочетается со свежими овощами, запеченным картофелем или хрустящими хлебцами. Такое блюдо подойдет и для обыденного меню, и как легкая закуска на праздничном столе.

Такой паштет доказывает, что постные блюда могут быть не только простыми, но и вкусными и ароматными. Благодаря грибам и фасоли он получается питательным и нежным по текстуре, поэтому легко заменяет традиционные мясные намазки. Рецепт не нуждается в сложных ингредиентах и готовится очень быстро, поэтому пригодится для ежедневного меню. Сохраняйте идею, чтобы разнообразить постный рацион простым и удачным блюдом.

Теги:
#Грибы #Фасоль #Паштет #Готовим дома