Вкуснее мясного: простой паштет из грибов и фасоли за несколько минут (видео)

Вкусная и питательная закуска

Во время поста можно готовить немало вкусных и питательных блюд, в том числе даже десерты – например, запеченные яблоки с халвой. Но сегодня мы предлагаем другой вариант – сытный и ароматный постный паштет из грибов и фасоли. Сочетание бобовых и грибов давно используют в постной кухне, ведь оно обеспечивает насыщенный вкус и питательность даже без мяса. Для наилучшего результата следует выбирать плотные свежие шампиньоны без темных пятен, а фасоль – качественную консервированную или хорошо отварную, ведь именно ее текстура определяет нежность готового паштета; по желанию часть грибов можно заменить сушеными, чтобы получить более выразительный аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить паштет из грибов и фасоли

Ингредиенты:

лук – 1 шт. (большая);

шампиньоны – 350 г;

чеснок – 2 зубчика;

белая фасоль консервированная – 290 г;

горчица французская – 1 ч. л.;

копченая паприка – 1/2 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

масло – 10 мл.

Способ приготовления:

Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить нарезанные шампиньоны и измельченный чеснок, жарить до испарения жидкости и мягкости грибов. Слить жидкость из фасоли и при необходимости слегка промыть холодной водой. Соединить обжаренные грибы с луком, фасолью, горчицей, паприкой и солью. Размельчить массу блендером до однородной кремовой консистенции. При необходимости отрегулировать густоту, добавив несколько ложек воды или растительного масла, после чего еще раз перемешать.

Как и с чем подавать

Постный паштет из грибов и фасоли лучше всего подходит как намазка на свежий хлеб, подсушенные тосты или лаваш. Его можно подать в небольшой миске, украсив зеленью, зернами горчицы или каплей ароматного масла. Паштет хорошо сочетается со свежими овощами, запеченным картофелем или хрустящими хлебцами. Такое блюдо подойдет и для обыденного меню, и как легкая закуска на праздничном столе.

Такой паштет доказывает, что постные блюда могут быть не только простыми, но и вкусными и ароматными. Благодаря грибам и фасоли он получается питательным и нежным по текстуре, поэтому легко заменяет традиционные мясные намазки. Рецепт не нуждается в сложных ингредиентах и готовится очень быстро, поэтому пригодится для ежедневного меню. Сохраняйте идею, чтобы разнообразить постный рацион простым и удачным блюдом.