Печень как раз по акции: как приготовить нежные сеченики, изменяющие представление об этом продукте (видео)

Говяжья печень — один из самых питательных и в то же время недооцененных продуктов в домашней кухне, которые часто избегают из-за риска сухой текстуры.

Именно поэтому правильный способ приготовления играет ключевую роль во вкусе готового блюда.

Чтобы печень получилась нежной, важно выбирать свежий продукт равномерного темнобордового цвета без резкого запаха. Перед приготовлением обязательно нужно снимать пленки – именно они часто делают текстуру жесткой. Не стоит долго обжаривать печеночные изделия, они быстро теряют сочность. Для более мягкого вкуса часть муки можно заменить крахмалом, а сметану – натуральным йогуртом. По желанию говяжью печень можно заменить куриной, если нужен более деликатный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить печеночные сеченики

Ингредиенты:

печень говяжья — 500 г;

лук – 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

сметана — 50 г;

яйца — 2 шт.;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Натереть морковь на большой терке, лук мелко порезать. Обжарить лук с морковью на разогретой сковороде с растительным маслом до мягкости. Промыть печень, обсушить, удалить плёнки и мелко нарезать. Добавить в печень муку, сметану, яйца, соль и перец, перемешать до однородной массы. Объединить печеночную массу с обжаренными овощами и тщательно перемешать. Выкладывать массу ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки, не пересушивая.

Как и с чем подавать

Сеченики лучше всего нравятся с картофельным пюре, гречкой или тушеными овощами. Хорошо сочетаются со сметаной, чесночным соусом или легким горчичным соусом. Для подачи можно добавить свежую зелень или маринованный лук, подчеркивающий вкус печени. Блюдо можно подавать как полноценный ужин или как сытный обед.

Этот рецепт позволяет получить нежную текстуру даже из доступных ингредиентов.