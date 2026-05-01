Маринованная морковь: простой рецепт пикантной закуски (видео)

Эта закуска станет идеальным дополнением к любому гарниру или мясному блюду

Маринованными огурцами и помидорами трудно кого-то удивить, а вот маринованную морковь готовят не все. И зря, ведь это один из самых простых способов разнообразить меню и добавить новую закуску в свой рацион. Такая морковь получается нежной, но в то же время хрустящей, с легким кисло-сладким вкусом.

Как приготовить маринованную морковь, рассказала блогер karina_solodka в Instagram.

Ингредиенты

2-3 моркови

укроп

чеснок

по желанию можно добавить имбирь, петрушку, острый перец

Для маринада на банке 0,5 л.

125 мл яблочного уксуса

275 мл воды

1 ст.л. меда

соль

Приготовление

Морковь нужно тщательно помыть, очистить и нарезать на равные палочки. Измельчите укроп и чеснок. Плотно заполните банку морковью, перекладывая её зеленью и специями. Чем плотнее уложите, тем лучше сохранится текстура. Отдельно приготовьте маринад: в кастрюле смешайте 125 мл яблочного уксуса, 275 мл воды, столовую ложку меда и щепотку соли. Доведите смесь до кипения, перемешайте до полного растворения ингредиентов и горячим маринадом залейте морковь. Закройте банку и дайте ей остыть, после чего поставьте в холодильник минимум на ночь.

Уже через несколько часов морковь приобретет приятный вкус, но лучше всего вкус раскрывается на следующий день.

Как и с чем подавать

Маринованную морковь подавайте как самостоятельную закуску или как дополнение к мясным блюдам, запеченному картофелю или кашам. Также с ней можно готовить салаты, сэндвичи и даже подавать ее как пикантный гарнир к гриль-меню.