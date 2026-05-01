Маринованная морковь: простой рецепт пикантной закуски (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эта закуска станет идеальным дополнением к любому гарниру или мясному блюду
Маринованными огурцами и помидорами трудно кого-то удивить, а вот маринованную морковь готовят не все. И зря, ведь это один из самых простых способов разнообразить меню и добавить новую закуску в свой рацион. Такая морковь получается нежной, но в то же время хрустящей, с легким кисло-сладким вкусом.
Как приготовить маринованную морковь, рассказала блогер karina_solodka в Instagram.
Ингредиенты
- 2-3 моркови
- укроп
- чеснок
- по желанию можно добавить имбирь, петрушку, острый перец
Для маринада на банке 0,5 л.
- 125 мл яблочного уксуса
- 275 мл воды
- 1 ст.л. меда
- соль
Приготовление
- Морковь нужно тщательно помыть, очистить и нарезать на равные палочки. Измельчите укроп и чеснок.
- Плотно заполните банку морковью, перекладывая её зеленью и специями. Чем плотнее уложите, тем лучше сохранится текстура.
- Отдельно приготовьте маринад: в кастрюле смешайте 125 мл яблочного уксуса, 275 мл воды, столовую ложку меда и щепотку соли. Доведите смесь до кипения, перемешайте до полного растворения ингредиентов и горячим маринадом залейте морковь.
- Закройте банку и дайте ей остыть, после чего поставьте в холодильник минимум на ночь.
Уже через несколько часов морковь приобретет приятный вкус, но лучше всего вкус раскрывается на следующий день.
Как и с чем подавать
Маринованную морковь подавайте как самостоятельную закуску или как дополнение к мясным блюдам, запеченному картофелю или кашам. Также с ней можно готовить салаты, сэндвичи и даже подавать ее как пикантный гарнир к гриль-меню.