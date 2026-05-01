Вкусно, быстро и полезно: как сделать эффектный омлет (видео)

Рецепт быстрого завтрака

Омлет-ролл — это идея для тех, кто хочет приготовить полноценный завтрак за считанные минуты. В этом блюде сочетаются белок, полезные жиры и свежие овощи. Благодаря сочетанию нежного омлета, сливочного сыра и слабосоленой рыбы блюдо получается сытным, но не тяжелым. К тому же его можно разнообразить сезонными овощами или менять начинку в зависимости от настроения.

Как приготовить омлет-ролл, показала в Instagram фудблогерке olya_pins.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Молоко – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Огурец — 80 г

Слабосоленая рыба — 50 г

Сливочный сыр — 20 г

Масло для жарки

Кунжут – по желанию

Приготовление:

Смешайте яйца с молоком и щепоткой соли до однородности. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и вылейте яичную смесь тонким слоем. Жарьте на среднем огне, чтобы омлет равномерно пропекся и остался эластичным. Когда омлет подрумянится с обеих сторон, переложите его на тарелку и дайте немного остыть. Далее равномерно смажьте поверхность сливочным сыром. Огурец нарежьте тонкой соломкой, а слабосоленую рыбу — небольшими кусочками. Выложите начинку по одному краю омлета. Аккуратно сверните омлет в плотный ролл, слегка прижимая. По желанию можно посыпать сверху кунжутом или добавить немного свежей зелени.

Омлет-ролл лучше всего подавать сразу после приготовления, пока он еще теплый. Его можно нарезать порционными кусочками или подать целиком. Омлет-ролл можно дополнить легким салатом из зелени, помидоров или авокадо. Также подойдет тост из цельнозернового хлеба.