Как в лучших ресторанах: готовим мидии в раковинах в сырном соусе (видео)
Приготовление этой изысканной закуски занимает не больше 15 минут
Мидии стали популярной и вкусной закуской. И все же многие боятся их покупать, потому что не уверены, как правильно их готовить. Если с очищенными морепродуктами все более-менее понятно, то как пожарить мидии в раковинах знают немногие.
На самом деле, процесс приготовления очень простой. Это доказала победительница 14-го сезона украинского проекта "МастерШеф" Наталья Никишина. На своей странице в Instagram она поделилась рецептом мидий в раковинах, обжаренных в сырном соусе.
Ингредиенты:
- мидии в раковинах
- сыр с плесенью
- луковица 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- белое сухое вино — 50 мл
- чабрец, соль, перец — по вкусу
- сливки 15% — 100-150 мл
- оливковое масло — для жарки
- петрушка — по вкусу
Для этого рецепта лучше всего брать крупные мидии в раковинах сорт "Чили" или "Гиганские". Используйте только сухое белое вино. Полусладкое даст блюду ненужную сладость, которая перебьет вкус морепродуктов.
Способ приготовления:
- Хорошо промойте мидии под холодной водой. Если есть "бородки" (биссус), обязательно удалите их ножом или просто вырвите.
- Мелко нарежьте лук и чеснок и выложите их на сковороду с разогретым оливковым маслом и небольшим кусочком сливочного масла.
- Влейте вино. Дайте ему покипеть 1–2 минуты, чтобы испарился алкоголь.
- Добавьте сливки и раскрошенный руками сыр. Постоянно помешивайте, пока сыр не растворится.
- Выложите мидии в соус. Накройте крышкой и прогревайте 5–7 минут. За это время раковины должны полностью открыться.
Готовые мидии выложите на большую тарелку, посыпьте нарезанной петрушкой.