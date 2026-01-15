Как в лучших ресторанах: готовим мидии в раковинах в сырном соусе (видео)

Приготовление этой изысканной закуски занимает не больше 15 минут

Мидии стали популярной и вкусной закуской. И все же многие боятся их покупать, потому что не уверены, как правильно их готовить. Если с очищенными морепродуктами все более-менее понятно, то как пожарить мидии в раковинах знают немногие.

На самом деле, процесс приготовления очень простой. Это доказала победительница 14-го сезона украинского проекта "МастерШеф" Наталья Никишина. На своей странице в Instagram она поделилась рецептом мидий в раковинах, обжаренных в сырном соусе.

Ингредиенты:

мидии в раковинах

сыр с плесенью

луковица 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

белое сухое вино — 50 мл

чабрец, соль, перец — по вкусу

сливки 15% — 100-150 мл

оливковое масло — для жарки

петрушка — по вкусу

Для этого рецепта лучше всего брать крупные мидии в раковинах сорт "Чили" или "Гиганские". Используйте только сухое белое вино. Полусладкое даст блюду ненужную сладость, которая перебьет вкус морепродуктов.

Способ приготовления:

Хорошо промойте мидии под холодной водой. Если есть "бородки" (биссус), обязательно удалите их ножом или просто вырвите. Мелко нарежьте лук и чеснок и выложите их на сковороду с разогретым оливковым маслом и небольшим кусочком сливочного масла. Влейте вино. Дайте ему покипеть 1–2 минуты, чтобы испарился алкоголь. Добавьте сливки и раскрошенный руками сыр. Постоянно помешивайте, пока сыр не растворится. Выложите мидии в соус. Накройте крышкой и прогревайте 5–7 минут. За это время раковины должны полностью открыться.

Готовые мидии выложите на большую тарелку, посыпьте нарезанной петрушкой.