Рубленые котлеты по-новому: сочный рецепт с сырной корочкой (видео)
Привычное блюдо на новый лад
Нежные куриные котлеты с моцареллой внутри, классические домашние, паровые или запеченные варианты – котлеты всегда остаются универсальным блюдом для ежедневного меню. А сегодня мы предлагаем приготовить рубленые куриные котлеты с сырной корочкой, которые получаются особенно сочными и ароматными благодаря сочетанию нежного мяса и запеченного сыра. Для успешного результата важно выбирать свежее куриное филе без лишней влаги, качественный твердый плавящийся сыр и натуральную сметану без лишних добавок. Следует избегать чрезмерного измельчения мяса, ведь именно рубленая текстура обеспечивает правильную сочность, а в качестве вариации можно добавить зелень, заменить сметану йогуртом или экспериментировать с разными видами сыра. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить рубленые котлеты с сыром
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- сметана — 4 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- сухой чеснок – 1 ч. л.;
- помидор — 1 шт.;
- твердый сыр – 70 г;
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать мелким кубиком и переложить в глубокую емкость. Добавить мелко нарезанный лук, сметану, слегка взбитое яйцо, соль, перец и сухой чеснок, после чего тщательно перемешать до однородности.
- Сформировать порционные котлеты с помощью кольца или выложить массу ложкой на противень, придавая им аккуратную форму.
- Сверху выложить кружочки помидора и запекать в разогретой духовке при 180 градусах примерно 15 минут до полуготовности.
- Достать котлеты, посыпать тертым сыром и вернуть в духовку еще на 10 минут до образования румяной сырной корочки.
Как и с чем подавать
Такие котлеты лучше всего в горячем виде с легкими гарнирами — картофельным пюре, запеченными овощами или свежим салатом из зелени и огурцов. Для насыщенного вкуса их можно подать с чесночным соусом, сметанно-горчичной заправкой или томатной сальсой. Блюдо можно украсить свежей зеленью, кусочками помидора или тертым сыром сверху, что подчеркнет аппетитную сырную корочку. Хорошо сочетаются с крупами, например булгуром или рисом.
Рубленые куриные котлеты с сырной корочкой – это простой способ разнообразить классическое блюдо и получить более сочный и выразительный вкус. Благодаря правильному выбору ингредиентов и соблюдению техники приготовления блюдо получается нежным внутри и аппетитно запеченным снаружи. Такой рецепт легко адаптировать под свои предпочтения, меняя сыры, специи или дополнительные ингредиенты.