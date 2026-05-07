Крабовый салат без майонеза: легкая альтернатива любимой классике (видео)

Такой же вкусный, как и классический

Из крабовых палочек можно приготовить немало простых и эффектных блюд, например, популярную закуску "Крабовые цветы", которая часто украшает праздничный стол. В то же время, этот продукт стал основой для хорошо знакомого салата, давно вошедшего в домашнее меню. Сегодня мы предлагаем знакомое многим блюдо, но с необычной заправкой — без майонеза, более легкое и свежее по вкусу. Крабовые палочки, несмотря на название, изготавливают из рыбного фарша сурими, поэтому следует выбирать продукт с высоким содержанием рыбы, без резкого запаха и упругой текстурой — это напрямую влияет на вкус готового блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить крабовый салат без майонеза

Ингредиенты:

листья салата – 100 г;

консервированная кукуруза – 200 г;

крабовые палочки – 200 г;

яйца – 3 шт.;

огурец – 1–2 шт.;

белый йогурт – 3 ст. л.;

американская горчица – 1 ч. л.;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить вкрутую яйца, остудить и нарезать кубиками. Нарезать крабовые палочки и огурец примерно одинаковыми кусочками, чтобы сохранить однородную текстуру салата. Слить жидкость из кукурузы, листья салата порвать руками на удобные куски. Смешать йогурт с горчицей и солью до однородной консистенции. Соединить все ингредиенты, добавить заправку и осторожно перемешать перед подачей.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, выложив на широкую тарелку или порционно в креманку. Для украшения подойдет свежая зелень, тонкие ломтики огурца или несколько зерен кукурузы сверху. Кушанье хорошо сочетается с тостами, запеченной рыбой или как легкий гарнир к основным блюдам.

Такой вариант крабового салата станет удачной альтернативой классическому рецепту, ведь он легче для пищеварения и одновременно сохраняет знакомый вкус. По желанию заправку йогурта можно дополнить лимонным соком или заменить часть йогурта сметаной для более насыщенной текстуры.