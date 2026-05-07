Укр

Крабовый салат без майонеза: легкая альтернатива любимой классике (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Крабовый салат без майонеза
Крабовый салат без майонеза. Фото instagram.com

Такой же вкусный, как и классический

Из крабовых палочек можно приготовить немало простых и эффектных блюд, например, популярную закуску "Крабовые цветы", которая часто украшает праздничный стол. В то же время, этот продукт стал основой для хорошо знакомого салата, давно вошедшего в домашнее меню. Сегодня мы предлагаем знакомое многим блюдо, но с необычной заправкой — без майонеза, более легкое и свежее по вкусу. Крабовые палочки, несмотря на название, изготавливают из рыбного фарша сурими, поэтому следует выбирать продукт с высоким содержанием рыбы, без резкого запаха и упругой текстурой — это напрямую влияет на вкус готового блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить крабовый салат без майонеза

Ингредиенты:

  • листья салата – 100 г;
  • консервированная кукуруза – 200 г;
  • крабовые палочки – 200 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • огурец – 1–2 шт.;
  • белый йогурт – 3 ст. л.;
  • американская горчица – 1 ч. л.;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварить вкрутую яйца, остудить и нарезать кубиками.
  2. Нарезать крабовые палочки и огурец примерно одинаковыми кусочками, чтобы сохранить однородную текстуру салата.
  3. Слить жидкость из кукурузы, листья салата порвать руками на удобные куски.
  4. Смешать йогурт с горчицей и солью до однородной консистенции.
  5. Соединить все ингредиенты, добавить заправку и осторожно перемешать перед подачей.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, выложив на широкую тарелку или порционно в креманку. Для украшения подойдет свежая зелень, тонкие ломтики огурца или несколько зерен кукурузы сверху. Кушанье хорошо сочетается с тостами, запеченной рыбой или как легкий гарнир к основным блюдам.

Такой вариант крабового салата станет удачной альтернативой классическому рецепту, ведь он легче для пищеварения и одновременно сохраняет знакомый вкус. По желанию заправку йогурта можно дополнить лимонным соком или заменить часть йогурта сметаной для более насыщенной текстуры.

Теги:
#Салат #Майонез #Крабовые палочки #Готовим дома