Салат, который хочется повторить: идеальное сочетание курицы и овощей (видео)

Вкусное и легкое блюдо

Салаты бывают легкие овощные, сытные мясные, праздничные листовые и популярные варианты с крабовыми палочками без майонеза, давно ставших классикой домашнего меню. Сегодня мы предлагаем питательный салат с куриным филе, свежими овощами и нежной моцареллой, удачно сочетающий сочность и кремовую текстуру. Для лучшего вкуса следует выбирать плотные томаты чери без лишней влаги, хрустящие огурцы и качественную моцареллу, хорошо плавящуюся во рту, а не имеющую резиновую структуру. Куриное филе важно не переварить, иначе мясо станет сухим, а для более яркого вкуса отварное филе можно заменить запеченным или обжаренным на гриле. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ask_edith".

Как приготовить салат с томатами, кукурузой и куриным филе

Ингредиенты:

листья салата – 80–100 г;

томаты черри – 150 г;

огурцы – 1–2 шт.;

кукуруза консервированная – 100 г;

красный лук – ¼ шт.;

моцарелла – 100 г;

куриное филе отварное – 200 г;

греческий йогурт – 3 ст. л.;

дижонская горчица – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Разорвать листья салата руками на большие кусочки и выложить в глубокую миску. Нарезать помидоры черри пополам, огурцы – полукольцами, а красный лук – мелкими кубиками. Добавить овощи в салат вместе с консервированной кукурузой. Нарезать небольшими кубиками куриное филе или разобрать волокнами для более нежной текстуры. Добавить к другим ингредиентам. Натереть моцареллу на крупной терке или порвать руками, если используется мягкий сыр. Всыпать в салат. Смешать греческий йогурт с дижонской горчицей, добавить соль и перец по вкусу. При желании добавить несколько капель лимонного сока или зубчик чеснока для более насыщенного вкуса. Заправить салат непосредственно перед подачей и аккуратно перемешать, чтобы овощи остались сочными и хрустящими.

Как и с чем подавать

Подавать салат охлажденным как самостоятельное блюдо или как дополнение к запеченному картофелю, гренкам или мясу на гриле. Для праздничной подачи салат можно выложить порционно в прозрачные креманки или широкое блюдо, украсив зеленью, семенами кунжута или сухариками. Соус хорошо сочетается с добавлением чеснока, а для более пикантного вкуса можно использовать смесь йогурта и сметаны.

Такой салат удачно сочетает легкость свежих овощей и сытность куриного филе, поэтому отлично подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Благодаря простым вариациям ингредиентов, блюдо легко адаптировать под собственный вкус и сезонные продукты.