Забудьте о каше: приготовьте овсянку, которая на вкус как десерт (видео)

Овсянка – это крупа из обработанных овсяных зерен, которую обычно варят или запекают до нежной, кремовой или плотной текстуры в зависимости от способа приготовления.

Особенно интересно она раскрывается в сочетании с карамелизированными яблоками, когда природная сладость фруктов усиливает вкус и делает блюдо более ароматным. Сегодня предлагается запеченная овсянка с яблоками и шоколадом — вариант, сочетающий десертную текстуру брауни с пользой полноценного завтрака. Для наилучшего результата важно выбирать овсяные хлопья среднего или крупного помола, спелые, но плотные яблоки, а также качественный какао без лишней горечи, ведь именно ингредиенты формируют баланс вкуса и текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olya_pins".

Как приготовить овсянку с шоколадом

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 150 г;

молоко – 200 мл;

яйца — 2 шт.;

яблоки — 2 шт.;

какао — 20 г;

сахар или подсластитель — 30 г;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

орехи — 30 г;

шоколад – 40 г;

масло сливочное — 10 г;

корица – ½ ч. л.

Способ приготовления:

Замочить овсяные хлопья в молоке и оставить на 5–10 минут для набухания. Нарезать кубиками яблоки и слегка обжарить на сливочном масле до мягкой карамелизации, по желанию добавить щепотку корицы. Взбить яйца с сахаром или подсластителем до однородности. Добавить какао, разрыхлитель и перемешать до гладкой массы без комочков. Ввести набухшую овсянку и карамелизированные яблоки, аккуратно перемешать. Переложить массу в форму для запекания, сверху посыпать орехами. Выпекать при 180°C примерно 45–50 минут до стабильной текстуры и румяной корочки. Полить растопленным шоколадом перед подачей.

Как и с чем подавать

Запеченную овсянку лучше подавать теплой, когда шоколад слегка мягкий, а текстура остается нежной внутри. Блюдо можно украсить ломтиками свежего яблока, измельченными орехами или легкой посыпкой какао. Она хорошо сочетается с греческим йогуртом, растительными сливками или ложкой арахисовой пасты, придающей глубины вкусу. Также возможны вариации подачи с медом, карамельным соусом или ягодами, создающими более свежий акцент.

Запеченная овсянка с яблоками и шоколадом – это универсальный завтрак, сочетающий пользу, сытность и десертный характер. Благодаря простым ингредиентам и гибкости рецепта, ее легко адаптировать под собственные вкусы, создавая как более легкие, так и насыщенные варианты.