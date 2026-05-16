Крылышки как в фастфуде, но дома: хрустящие, сочные и с остринкой (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Куриные крылышки — это часть птицы, которая ценится за сочетание нежного мяса и насыщенного вкуса, а в мировой кулинарии их готовят в разных стилях: от хрустящей фритюрной корочки до глазурованных вариантов в соусе терияки, где баланс сладкого, соленого и умами. Чаще всего крылышки запекают или жарят во фритюре, предварительно маринируя в специях или соусах для более глубокого вкуса и сочной текстуры. Важным этапом является правильная подготовка – удаление лишней влаги и равномерное покрытие специями или панировкой, поскольку именно это влияет на хрусткость и равномерную обжарку. Сегодня мы предлагаем вариант крылышек с двойной панировкой и остро-сладким акцентом, сочетающим в себе ресторанную текстуру и насыщенный домашний вкус. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "cooking_by_savitska".

Как приготовить хрустящие куриные крылышки

Ингредиенты:

куриные крылья – 1 кг;

острый мед – 3–4 ст. л.;

мука – 400 г;

вода – 200 мл;

подсолнечное масло – 500 мл;

соль – по вкусу;

паприка – 2 ч. л.;

черный перец – 1 ч. л.;

красный перец – 1 ч. л.;

сухой чеснок – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Разделить куриные крылья на фаланги и при необходимости удалить лишние части. Смешать крылья со специями, острым мёдом и водой, тщательно перемешать и оставить мариноваться на 1 час. Подготовить панировку, смешав муку со специями в однородное состояние. Обвалять замаринованные крылья в панировке, затем снова погрузить в маринад и повторно обвалять в мучной смеси. Жарить в хорошо разогретом масле до образования равномерной золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Куриные крылышки лучше подавать сразу после жарки, пока корочка остается максимально хрустящей. В качестве дополнения подходят свежие овощи, картофель фри или запеченный картофель, а также легкие соусы на основе йогурта, чеснока или горчицы. Для более яркого вкуса можно подать блюдо с дополнительным острым медом или соусом чили. Оформление можно дополнить свежей зеленью и дольками лимона.

Готовое блюдо сочетает хрустящую текстуру, остро-сладкие ноты и насыщенный аромат специй, что делает его универсальным вариантом как для домашнего обеда, так и для подачи в формате закуски.