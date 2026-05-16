Залили мясо Кока-Колой на ночь — и получили идеальный шашлык: в чем секрет

Такой маринад точно стоит попробовать

Есть много способов мариновать шашлык. У каждого кулинара есть свой фирменный секрет, который помогает достичь идеальной мягкости. Кто-то добавляет к мясу только специи и лук, а кто-то делает маринад из киви, гранатового сока или йогурта. Есть еще один способ — маринование мяса в Кока-Коле. Такой маринад может показаться странным, но шашлык по этому рецепту получается сочным, нежным и с карамельной корочкой.

Что делает Кока-кола с мясом

Секрет маринада в составе напитка. Кока-Кола содержит фосфорную кислоту (E338), которая разрушает соединительные белковые волокна, что и делает мясо более нежным. Этот процесс называется денатурацией белка – именно он лежит в основе любого маринования.

Углекислый газ из газировки проникает в волокна мяса и помогает маринаду быстрее и равномернее пропитать куски. В то же время сахар, которого в коле немало, при термической обработке карамелизуеться и образует румяную корочку.

Какое мясо можно мариновать колой

Маринад с Кока-Колой отлично работает со свининой, курицей и говядиной.

Рецепт шашлыка в маринаде с кока-колой

Фудблогерша diali_cooking в Instagram поделилась своим способом приготовления шашлыка в Кока-коле.

Ингредиенты:

Мясо — 2 кг

Кока-Кола – 0,5 л

Лук – 3 шт.

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Шашлык в маринаде с Кока-колой. Скриншот instagram.com/diali_cooking

Приготовление: