Залили мясо Кока-Колой на ночь — и получили идеальный шашлык: в чем секрет

Наталья Граковская
Простой и вкусный рецепт шашлыка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Такой маринад точно стоит попробовать

Есть много способов мариновать шашлык. У каждого кулинара есть свой фирменный секрет, который помогает достичь идеальной мягкости. Кто-то добавляет к мясу только специи и лук, а кто-то делает маринад из киви, гранатового сока или йогурта. Есть еще один способ — маринование мяса в Кока-Коле. Такой маринад может показаться странным, но шашлык по этому рецепту получается сочным, нежным и с карамельной корочкой.

Что делает Кока-кола с мясом

Секрет маринада в составе напитка. Кока-Кола содержит фосфорную кислоту (E338), которая разрушает соединительные белковые волокна, что и делает мясо более нежным. Этот процесс называется денатурацией белка – именно он лежит в основе любого маринования.

Углекислый газ из газировки проникает в волокна мяса и помогает маринаду быстрее и равномернее пропитать куски. В то же время сахар, которого в коле немало, при термической обработке карамелизуеться и образует румяную корочку.

Какое мясо можно мариновать колой

Маринад с Кока-Колой отлично работает со свининой, курицей и говядиной.

Рецепт шашлыка в маринаде с кока-колой

Фудблогерша diali_cooking в Instagram поделилась своим способом приготовления шашлыка в Кока-коле.

Ингредиенты:

  • Мясо — 2 кг
  • Кока-Кола – 0,5 л
  • Лук – 3 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу
Как замариновать мясо на шашлык в Кока-Коле
Шашлык в маринаде с Кока-колой. Скриншот instagram.com/diali_cooking

Приготовление:

  1. Мясо промойте и нарежьте на куски среднего размера, чтобы они не пересохли на огне.
  2. Посыпьте солью и специями, добавьте нарезанный лук и тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусок был покрыт.
  3. Залейте Кока-колой и еще раз перемешайте.
  4. Накройте и оставьте мариноваться в холодильнике минимум 12 часов. Идеально — замариновать вечером, а жарить на следующий день.
  5. Нанижите мясо на шампуры и жарьте на углях до готовности, переворачивая каждые 3–4 минуты.
