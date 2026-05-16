Залили мясо Кока-Колой на ночь — и получили идеальный шашлык: в чем секрет
- Автор
-
- Дата публикации
-
Такой маринад точно стоит попробовать
Есть много способов мариновать шашлык. У каждого кулинара есть свой фирменный секрет, который помогает достичь идеальной мягкости. Кто-то добавляет к мясу только специи и лук, а кто-то делает маринад из киви, гранатового сока или йогурта. Есть еще один способ — маринование мяса в Кока-Коле. Такой маринад может показаться странным, но шашлык по этому рецепту получается сочным, нежным и с карамельной корочкой.
Что делает Кока-кола с мясом
Секрет маринада в составе напитка. Кока-Кола содержит фосфорную кислоту (E338), которая разрушает соединительные белковые волокна, что и делает мясо более нежным. Этот процесс называется денатурацией белка – именно он лежит в основе любого маринования.
Углекислый газ из газировки проникает в волокна мяса и помогает маринаду быстрее и равномернее пропитать куски. В то же время сахар, которого в коле немало, при термической обработке карамелизуеться и образует румяную корочку.
Какое мясо можно мариновать колой
Маринад с Кока-Колой отлично работает со свининой, курицей и говядиной.
Рецепт шашлыка в маринаде с кока-колой
Фудблогерша diali_cooking в Instagram поделилась своим способом приготовления шашлыка в Кока-коле.
Ингредиенты:
- Мясо — 2 кг
- Кока-Кола – 0,5 л
- Лук – 3 шт.
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
Приготовление:
- Мясо промойте и нарежьте на куски среднего размера, чтобы они не пересохли на огне.
- Посыпьте солью и специями, добавьте нарезанный лук и тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусок был покрыт.
- Залейте Кока-колой и еще раз перемешайте.
- Накройте и оставьте мариноваться в холодильнике минимум 12 часов. Идеально — замариновать вечером, а жарить на следующий день.
- Нанижите мясо на шампуры и жарьте на углях до готовности, переворачивая каждые 3–4 минуты.