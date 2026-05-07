К картофелю — то, что нужно: хрустящие малосольные огурцы за 15 минут (видео)
Готовятся быстро – получаются очень вкусными
Уже появляются свежие огурцы, кроме того, что их можно есть просто так, из них легко готовить вкусные закуски, в частности популярные огурцы по-азиатски. Такие рецепты ценят за скорость и яркий вкус, ведь они не нуждаются в длительном мариновании. А сегодня мы предлагаем еще более простой вариант — хрустящие маринованные огурцы, прекрасно подходящие к горячему картофелю. Для лучшего результата следует выбирать упругие огурцы с тонкой кожурой, без желтизны, а также не игнорировать баланс соли, сахара и кислоты – именно он формирует тот самый "идеальный" вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna._.didus".
Как приготовить малосольные огурцы
Ингредиенты:
- огурцы – 700 г;
- укроп – по вкусу;
- чеснок – 4 зубчика;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 1/2 ст. л.;
- уксус – 1 ст. л.;
- растительное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Вымыть огурцы, разрезать пополам и нарезать брусочками одинакового размера.
- Измельчить укроп и чеснок, добавить к огурцам.
- Смешать соль, сахар, уксус и подсолнечное масло до образования маринада.
- Залить огурцы маринадом и тщательно перемешать.
- Поставить в холодильник на 15–30 минут для настаивания.
Как и с чем подавать
Такие огурцы лучше всего смакуют охлажденными, как закуска к горячему отварному или запеченному картофелю. Их можно подать в глубокой миске, посыпав дополнительно свежим укропом или зеленым луком. Они также хорошо сочетаются с мясными блюдами, шашлыком или легким гарниром к основным блюдам.
Этот рецепт пригодится, когда хочется быстрой домашней закуски без лишних усилий. По желанию можно добавить чуть-чуть черного перца или горчицы для пикантности, а уксус заменить лимонным соком для более мягкого вкуса.