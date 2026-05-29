Сытный салат с курицей и грибами: простой рецепт, покоряющий с первой ложки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусное и сытное блюдо
Салаты могут быть легкими овощными, сытными мясными или даже с необычными сочетаниями типа курицы из киви, где сладко-кислые нотки фруктов подчеркивают сочность мяса. Сегодня мы предлагаем рецепт насыщенного салата с куриным филе, шампиньонами и яйцами, отличающийся выразительным вкусом и питательностью, что делает его уместным как для праздничного стола, так и для повседневного меню. Для удачного результата важно выбирать свежее куриное филе без лишней влаги, а шампиньоны должны быть плотными и светлыми, без темных пятен, ведь именно они формируют текстуру блюда. В рецепте можно варьировать заправку, заменяя майонез греческим йогуртом или сочетая его со сметаной для более легкой и сбалансированной версии. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить салат с курицей, грибами и яйцами
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – 400–500 г;
- шампиньоны – 500 г;
- яйца – 4–5 шт.;
- зеленый лук – 1 пучок;
- майонез – 3–5 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- паприка копченая – по вкусу;
- масло – 1 ст. л.;
- масло гхи – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- Приправить куриное филе солью, перцем, сухим чесноком и паприкой, добавить растительное масло и тщательно перемешать.
- Запечь филе в мультипечи при температуре 190°C примерно 25 минут, переворачивая в процессе приготовления.
- Завернуть горячее филе в пергамент и фольгу и оставить до охлаждения до комнатной температуры.
- Нарезать шампиньоны и обжарить их на масле гхи до золотистого цвета.
- Отварить яйца, охладить и порезать кубиками.
- Нарезать охлажденное куриное филе и смешать его с грибами, яйцами и зеленым луком.
- Добавить майонез, соль, перец и копченую паприку, после чего аккуратно перемешать до однородности.
Как и с чем подавать
Салат лучше подавать охлажденным, в глубоком салатнике или порционно в кольцах для формования, чтобы подчеркнуть его структуру. Сверху блюдо можно украсить мелко нарезанным зеленым луком или ломтиками обжаренных грибов для более аппетитного вида. Хорошо сочетается с хрустящими гренками, ржаным хлебом или запеченными овощами. Как вариант праздничной подачи, салат можно выкладывать слоями, придавая больше выразительности каждому ингредиенту.
Салат "Мужской идеал" лучше всего подходит после непродолжительного настаивания в холодильнике, когда ингредиенты полностью раскрывают свой вкус. Благодаря сочетанию мяса, грибов и яиц блюдо получается сытным и сбалансированным. Рецепт легко адаптировать под свои предпочтения, меняя специи или заправку.