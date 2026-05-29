Запеканка, которую хочется повторять еженедельно: нежная, белковая и вкуснейшая (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Готовится просто — получается вкусно и диентично
Из творога можно приготовить множество любимых домашних блюд – от нежных сырников до запеканок и кремовых десертов, которые всегда получаются сытными и мягкими. Именно творог является базой многих рецептов европейской домашней кухни, где ценится простота и вкус без лишних примесей. А сегодня мы предлагаем приготовить нежную творожную запеканку, сочетающую легкую текстуру, насыщенный вкус и простоту приготовления. Для наилучшего результата важно выбирать сухой кисломолочный творог без лишней влаги, ведь слишком жидкая масса может сделать структуру запеканки плотной и "резиновой", а также следует обращать внимание на качество яиц и натуральность йогурта, который можно заменить на сметану или греческий йогурт разной жирности для более кремового. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "maggtasty".
Как приготовить творожную запеканку
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- греческий йогурт – 200 г;
- яйца — 3 шт;
- мука — 80 г;
- подсластитель — по вкусу;
- миндальные хлопья – 25 г;
Способ приготовления:
- Взбить творог, греческий йогурт, яйца и подсластитель до однородной кремовой массы с помощью блендера.
- Добавить муку и перемешать до гладкой консистенции без комочков.
- Переложить массу в форму для запекания и распределить равномерно.
- Посыпать сверху миндальными хлопьями для образования легкой хрустящей корочки.
- Запекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут до золотистой поверхности.
Как и с чем подавать
Творожную запеканку лучше подавать немного охлажденной, когда она держит форму и имеет нежную, кремовую текстуру. Хорошо сочетается с ягодными соусами, медом, вареньем или свежими фруктами, которые придают легкую кислинку и свежесть. Для более десертного варианта можно добавить сметану или йогурт, а для праздничной подачи – украсить малиной, черникой или тонкими ломтиками фруктов.
Запеканка получается нежной, ароматной и универсальной, поэтому легко становится базовым рецептом для еженедельного домашнего меню.