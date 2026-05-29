Запеканка, которую хочется повторять еженедельно: нежная, белковая и вкуснейшая (видео)

Готовится просто — получается вкусно и диентично

Из творога можно приготовить множество любимых домашних блюд – от нежных сырников до запеканок и кремовых десертов, которые всегда получаются сытными и мягкими. Именно творог является базой многих рецептов европейской домашней кухни, где ценится простота и вкус без лишних примесей. А сегодня мы предлагаем приготовить нежную творожную запеканку, сочетающую легкую текстуру, насыщенный вкус и простоту приготовления. Для наилучшего результата важно выбирать сухой кисломолочный творог без лишней влаги, ведь слишком жидкая масса может сделать структуру запеканки плотной и "резиновой", а также следует обращать внимание на качество яиц и натуральность йогурта, который можно заменить на сметану или греческий йогурт разной жирности для более кремового. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "maggtasty".

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

творог – 400 г;

греческий йогурт – 200 г;

яйца — 3 шт;

мука — 80 г;

подсластитель — по вкусу;

миндальные хлопья – 25 г;

Способ приготовления:

Взбить творог, греческий йогурт, яйца и подсластитель до однородной кремовой массы с помощью блендера. Добавить муку и перемешать до гладкой консистенции без комочков. Переложить массу в форму для запекания и распределить равномерно. Посыпать сверху миндальными хлопьями для образования легкой хрустящей корочки. Запекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут до золотистой поверхности.

Как и с чем подавать

Творожную запеканку лучше подавать немного охлажденной, когда она держит форму и имеет нежную, кремовую текстуру. Хорошо сочетается с ягодными соусами, медом, вареньем или свежими фруктами, которые придают легкую кислинку и свежесть. Для более десертного варианта можно добавить сметану или йогурт, а для праздничной подачи – украсить малиной, черникой или тонкими ломтиками фруктов.

Запеканка получается нежной, ароматной и универсальной, поэтому легко становится базовым рецептом для еженедельного домашнего меню.