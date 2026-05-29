Из одной пачки крабовых палочек – две намазки: рецепт для перекуса и праздничного стола (видео)
Намазки из крабовых палочек стали традиционными блюдами. Их готовят как для ежедневного перекуса, так и на праздничный стол. Крабовые палочки стоят значительно меньше натуральных морепродуктов. Поэтому закуски получаются одновременно доступными и вкусными.
Кулинарная блогер с канала YouTube "Готовлю, ем, живу!" поделилась идеей. Всего из одной пачки крабовых палочек весом 250 г можно за 5 минут сделать две совершенно разные намазки. Одна — с плавленым сыром и яйцом, вторая — с творогом и зеленью. Обе подходят для намазывания на хлеб, тосты, а также в качестве начинки для лаваша или тарталеток.
Как приготовить намазку с крабовыми палочками
Крабовые палочки перед измельчением стоит немного разморозить и нарезать на небольшие куски, чтобы их было удобнее и равномернее перебить блендером. Плавленый сыр лучше брать мягкий, он легче смешивается. Если хотите более насыщенный чесночный вкус, используйте свежий зубчик вместо сухого. Намазки можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до суток.
Ингредиенты
Намазка №1 (с плавленым сыром):
- крабовые палочки — 125 г
- яйцо вареное – 1 шт.
- плавленый сыр — 70 г
- майонез — 1 столовая ложка
- сушеный чеснок — 1/3 чайной ложки (или 1 зубчик свежего)
Намазка №2 (с творогом и зеленью):
- крабовые палочки — 125 г
- сыр 9% — 120 г
- сметана — 1 столовая ложка
- сушеный чеснок — 1/3 чайной ложки (или 1 зубчик свежего)
- петрушка или укроп – несколько веточек
- соль, сахар — по вкусу
Приготовление
Намазка №1. Крабовые палочки нарезать на куски и измельчить в блендере около 10 секунд. Добавить плавленый сыр и продолжить измельчать. Затем туда же отправить вареное яйцо и сушеный чеснок. Еще раз перебить. Заправить майонезом и перемешать.
Намазка №2. Сыр хорошо размять вилкой. Добавить соль, чеснок и мелко нарезанные крабовые палочки. Всыпать половину чайной ложки сахара, положить мелко нарезанную зелень. Заправить столовой ложкой сметаны и перемешать до однородности.
Как и с чем подавать
Обе намазки хорошо ложатся на тосты, хлеб, вафли и багет. Их также можно использовать в качестве начинки для лаваша, тарталеток или фарширования яиц. В будни удобно подавать сразу обе закуски в небольших мисочках вместе с нарезанным хлебом и свежей зеленью для украшения.