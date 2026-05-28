Удивительно вкусное сочетание: салат с телятиной и огурцами (видео)

Телятина – это нежное диетическое мясо молодого крупного рогатого скота, которое отличается мягкой текстурой и деликатным вкусом и часто используется для запекания, тушения и приготовления фарша.

В частности, из телятины готовят рваное мясное основание, которое идеально подходит для салатов, сэндвичей и теплых закусок. Сегодня мы предлагаем вариацию мясного салата с огурцами и специями, где сочетается сочный телятина с освежающими овощами и легким соусом. Для качественного результата важно выбирать свежее мясо светло-розового цвета с минимальным количеством пленок, а также хрустящие огурцы без горечи, поскольку именно эти детали формируют баланс вкуса и текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "picture_book_"

Как приготовить салат с телятиной и огурцами

Ингредиенты:

• телятина – 400 г;

• огурцы – 2–3 шт;

• томатная паста – 1–2 ст. л.;

• растительное масло – 2 ст. л.;

• специи – по вкусу;

• соль – по вкусу;

• зелень – небольшой пучок;

• вода – при необходимости;

Способ приготовления:

Телятину нарезать полосками и обжарить на разогретом масле до румяности. Добавить томатную пасту и специи, влить немного воды и потушить до мягкости мяса. Огурцы нарезать соломкой или полукольцами, зелень мелко измельчить. Смешайте подготовленную телятину с огурцами и зеленью до однородности. Отрегулировать вкус солью и специями и подать на стол.

Как и с чем подавать

Мясной салат с телятиной лучше всего подавать охлажденным или комнатной температурой, когда все ингредиенты равномерно сочетаются между собой. Он хорошо подходит как самостоятельное блюдо, а также как дополнение к свежему хлебу, тостам или лавашу. Для насыщенной подачи можно добавить йогуртовый или горчичный соус, а также украсить свежей зеленью или тонкими ломтиками огурца. В качестве вариации можно добавить болгарский перец или заменить телятину куриным филе или говядиной.

Этот салат сочетает нежность телятины и свежесть овощей, создавая легкое, но одновременно сытное блюдо. Благодаря простому приготовлению он подходит как для быстрого обеда, так и домашнего меню на ежедневно.