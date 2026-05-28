Творожные рогалики к чаю: рецепт, который всегда получается (видео)

Выпечка может быть самой разнообразной – от легких бисквитов и хрустящего печенья до нежных кексов, в частности популярных мафинов с черникой. Сегодня мы предлагаем рецепт быстрых творожных рогаликов, отличающихся нежной структурой теста и легкой сахарной корочкой, напоминающей домашнюю выпечку с детства. Для удачной текстуры важно использовать качественный творог без лишней влаги, а сливочное масло должно быть хорошей жирности, ведь оно формирует рассыпчатость теста. В рецепте можно экспериментировать: часть муки заменять цельнозерновой, добавлять щепотку корицы или лимонную цедру для аромата, а вместо сахара для обрушения использовать коричневый для более карамельного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mama_verchyk".

Как приготовить творожные рогалики

Ингредиенты:

творог – 400 г;

масло сливочное – 150 г;

мука – 400 г;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

ванильный сахар – 2 ч. л.;

сахар – 100–150 г;

соль – щепотка;

Способ приготовления:

Перетереть творог через сито, чтобы получить однородную нежную текстуру теста. Добавить ванильный сахар, щепотку соли, растопленное сливочное масло и просеянную муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто. Положить тесто в холодильник минимум на два часа для стабилизации структуры. Разделить охлажденное тесто на две части и раскатать каждую в круглый пласт на присыпанной мукой поверхности. Присыпать поверхность сахаром и слегка пройтись скалкой для фиксации слоя. Разрезать пласт на 16 треугольников, скрутить рогалики от широкой до узкой части. Обвалять каждый рогалик в сахаре и выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180°C примерно 20–25 минут до золотистого цвета.

Как и с чем подавать

Творожные рогалики лучше всего подавать полностью охлажденными, когда их текстура становится нежной внутри и слегка хрустящей снаружи. Подавать их можно с чаем, кофе или теплым молоком, а также как легкий десерт после основного блюда. Для более интересного представления рогалики можно присыпать сахарной пудрой или подать с ягодным соусом, вареньем или медом. Они хорошо совмещаются с кремовыми десертами или фруктовыми салатами.

Готовые рогалики следует полностью охладить перед подачей, чтобы они сохранили правильную текстуру и не потеряли форму. Благодаря простым ингредиентам и правильной технологии приготовления выпечка выходит стабильно удачной даже без сложных кулинарных навыков. Это универсальный рецепт, который легко адаптировать под собственные вкусовые предпочтения.