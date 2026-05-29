Клубничный пирог, который исчезает мгновенно: от этой вкусноты близких за уши не оттащишь (видео)
Необычайно вкусная выпечка
Настал сезон клубники, когда эта ароматная ягода особенно сочная и сладкая, и именно сейчас из нее готовят самые разные десерты — от соусов и муссов до бананово-клубничного торта без выпечки. А сегодня мы предлагаем рецепт нежного клубничного пирога с крошкой, сочетающий простоту приготовления и насыщенный ягодный вкус. Для лучшего результата важно выбирать спелую, но плотную клубнику без избыточной влаги, ведь слишком водянистая ягода может сделать тесто сырым и испортить текстуру выпечки. В случае необходимости клубнику можно частично заменить малиной или добавить щепотку лимонной цедры для более выразительного аромата, а сливочное масло — брать высокой жирности для более рассыпчатой крошки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить пирог с клубникой
Ингредиенты:
- сливочное масло мягкое – 100 г;
- сахар — 100 г;
- ваниль – по вкусу;
- корица – по вкусу;
- яйца — 2 шт;
- молоко – 70 мл;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- клубника — 250-300 г;
- крахмал — 1 ст. л.;
Для крошки:
- сливочное масло — 20 г;
- мука — 20 г;
- сахар — 15 г;
Способ приготовления:
- Взбить мягкое сливочное масло с сахаром, ванилью и корицей до пышной однородной массы.
- Добавить яйца и молоко, тщательно перемешать до гладкой смеси.
- Высыпать муку с разрыхлителем и замесить мягкое однородное тесто, выложить его в форму для выпечки.
- Перемешать клубнику с крахмалом, при необходимости добавить немного сахара и равномерно распределить поверх теста.
- Перетереть ингредиенты для крошки в состояние рассыпчатой смеси и посыпать сверху пирог.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Клубничный пирог лучше всего подавать с легкой сахарной пудрой или шариком ванильного мороженого, которое подчеркивает ягодную кислинку. Для более праздничной подачи можно добавить свежую мяту, тонкие ломтики клубники или легкий йогуртовый соус. Хорошо сочетается с травяным чаем, кофе или сливочными десертными кремами, а также может подаваться как самостоятельный десерт после легких основных блюд.
Пирог с клубникой и хрустящей крошкой получается ароматным, нежным и сбалансированным по вкусу, поэтому станет универсальным десертом для домашнего меню в сезон ягод.