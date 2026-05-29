Клубничный пирог, который исчезает мгновенно: от этой вкусноты близких за уши не оттащишь (видео)

Необычайно вкусная выпечка

Настал сезон клубники, когда эта ароматная ягода особенно сочная и сладкая, и именно сейчас из нее готовят самые разные десерты — от соусов и муссов до бананово-клубничного торта без выпечки. А сегодня мы предлагаем рецепт нежного клубничного пирога с крошкой, сочетающий простоту приготовления и насыщенный ягодный вкус. Для лучшего результата важно выбирать спелую, но плотную клубнику без избыточной влаги, ведь слишком водянистая ягода может сделать тесто сырым и испортить текстуру выпечки. В случае необходимости клубнику можно частично заменить малиной или добавить щепотку лимонной цедры для более выразительного аромата, а сливочное масло — брать высокой жирности для более рассыпчатой крошки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить пирог с клубникой

Ингредиенты:

сливочное масло мягкое – 100 г;

сахар — 100 г;

ваниль – по вкусу;

корица – по вкусу;

яйца — 2 шт;

молоко – 70 мл;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

клубника — 250-300 г;

крахмал — 1 ст. л.;

Для крошки:

сливочное масло — 20 г;

мука — 20 г;

сахар — 15 г;

Способ приготовления:

Взбить мягкое сливочное масло с сахаром, ванилью и корицей до пышной однородной массы. Добавить яйца и молоко, тщательно перемешать до гладкой смеси. Высыпать муку с разрыхлителем и замесить мягкое однородное тесто, выложить его в форму для выпечки. Перемешать клубнику с крахмалом, при необходимости добавить немного сахара и равномерно распределить поверх теста. Перетереть ингредиенты для крошки в состояние рассыпчатой смеси и посыпать сверху пирог. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Клубничный пирог лучше всего подавать с легкой сахарной пудрой или шариком ванильного мороженого, которое подчеркивает ягодную кислинку. Для более праздничной подачи можно добавить свежую мяту, тонкие ломтики клубники или легкий йогуртовый соус. Хорошо сочетается с травяным чаем, кофе или сливочными десертными кремами, а также может подаваться как самостоятельный десерт после легких основных блюд.

Пирог с клубникой и хрустящей крошкой получается ароматным, нежным и сбалансированным по вкусу, поэтому станет универсальным десертом для домашнего меню в сезон ягод.