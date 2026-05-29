Укр

Клубничный пирог, который исчезает мгновенно: от этой вкусноты близких за уши не оттащишь (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Клубничный пирог
Клубничный пирог. Фото instagram.com

Необычайно вкусная выпечка

Настал сезон клубники, когда эта ароматная ягода особенно сочная и сладкая, и именно сейчас из нее готовят самые разные десерты — от соусов и муссов до бананово-клубничного торта без выпечки. А сегодня мы предлагаем рецепт нежного клубничного пирога с крошкой, сочетающий простоту приготовления и насыщенный ягодный вкус. Для лучшего результата важно выбирать спелую, но плотную клубнику без избыточной влаги, ведь слишком водянистая ягода может сделать тесто сырым и испортить текстуру выпечки. В случае необходимости клубнику можно частично заменить малиной или добавить щепотку лимонной цедры для более выразительного аромата, а сливочное масло — брать высокой жирности для более рассыпчатой крошки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить пирог с клубникой

Ингредиенты:

  • сливочное масло мягкое – 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • ваниль – по вкусу;
  • корица – по вкусу;
  • яйца — 2 шт;
  • молоко – 70 мл;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • клубника — 250-300 г;
  • крахмал — 1 ст. л.;

Для крошки:

  • сливочное масло — 20 г;
  • мука — 20 г;
  • сахар — 15 г;

Способ приготовления:

  1. Взбить мягкое сливочное масло с сахаром, ванилью и корицей до пышной однородной массы.
  2. Добавить яйца и молоко, тщательно перемешать до гладкой смеси.
  3. Высыпать муку с разрыхлителем и замесить мягкое однородное тесто, выложить его в форму для выпечки.
  4. Перемешать клубнику с крахмалом, при необходимости добавить немного сахара и равномерно распределить поверх теста.
  5. Перетереть ингредиенты для крошки в состояние рассыпчатой смеси и посыпать сверху пирог.
  6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Клубничный пирог лучше всего подавать с легкой сахарной пудрой или шариком ванильного мороженого, которое подчеркивает ягодную кислинку. Для более праздничной подачи можно добавить свежую мяту, тонкие ломтики клубники или легкий йогуртовый соус. Хорошо сочетается с травяным чаем, кофе или сливочными десертными кремами, а также может подаваться как самостоятельный десерт после легких основных блюд.

Пирог с клубникой и хрустящей крошкой получается ароматным, нежным и сбалансированным по вкусу, поэтому станет универсальным десертом для домашнего меню в сезон ягод.

Теги:
#Клубника #Пирог #Выпечка #Готовим дома