Лучший способ заготовить капусту на зиму: проверенный рецепт (видео)

Тушеная капуста зимой станет прекрасной начинкой для пирожков или вареников

Самый лучший вариант для заготовки капусты – консервация. Если этот овощ потушить и закрыть в банки, то в зимнюю пору вы получите готовую начинку для различных блюд.

Рецепт закрутки из тушеной капусты с овощами на зиму делится Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". Это идеальный вариант заготовки с этим овощем на зиму, когда нужно переработать свежую капусту, потому что нет условий для хранения.

Ингредиенты:

3 кг капусты

2 кг помидоров

300 г лука

300 г моркови

500 г сладкого перца

150 мл растительного масла

100 мл уксус

4 ст. л. сахара

2 ст. л. соли

1 ч. л. черного перца

Способ приготовления:

Промываем и очищаем овощи. Капусту мелко шинкуем, помидоры нарезаем небольшими кусочками, перемалываем на мясорубке. Лук режем полукольцами. Морковь натираем на грубую терку. Сладкий перец нарезаем соломкой. В кастрюлю, в которой будем готовить капусту, выливаем растительное масло, выкладываем морковь, помешивая, и прожариваем ее 10 минут. Далее к моркови добавляем лук, помешивая, прожариваем еще 10 минут. Добавляем сладкий перец, продолжаем прожаривать 10 минут. Выливаем перемолотые помидоры, перемешиваем, тушим 15 минут. К овощам добавляем капусту, хорошо перемешиваем и тушим 50 минут. Всыпаем специи, соль, перец, сахар, хорошо перемешиваем, тушим 10 минут. В конце добавляем уксус, помешивая, тушим еще пару минут и снимаем с огня. Раскладываем капусту по стерилизованным банкам и закатываем. Укутываем одеялом и оставляем до полного охлаждения. Затем капусту храним в прохладном месте.

Как и с чем подавать

Кроме того, что эту капусту можно есть как самостоятельное блюдо, ее также можно использовать как готовую начинку для пирожков из дрожжевого, слоеного или пресного теста. Также такая капуста идеально подходит для начинки вареников.

А еще тушеная капуста из банки может стать одним из главных компонентов в сборной мясной или грибной солянке.

Всегда уместно посыпать готовую тушеную капусту свежей измельченной зеленью и подать ее на стол вместе со свежим хлебом.

Ранее мы делились рецептом сытного салата на зиму, который может заменить полноценный обед.