Найкращий спосіб заготовити капусту на зиму: перевірений рецепт (відео)

Тушкована капуста взимку буде чудовою начинкою для пиріжків або вареників

Найкращий варіант для заготівлі капусти – консервація. Якщо цей овоч стушкувати і закрити в банки, то взимку ви отримаєте готову начинку для різних страв.

Рецепт закрутки з тушкованої капусти з овочами на зиму ділиться Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". Це ідеальний варіант заготівлі із цим овочем на зиму, коли потрібно переробити свіжу капусту, бо немає умов для зберігання.

Інгредієнти:

3 кг капусти

2 кг помідорів

300 г цибулі

300 г моркви

500 г солодкого перцю

150 мл олії

100 мл оцет

4 ст. л. цукру

2 ст. л. солі

1 ч. л. чорного перцю

Спосіб приготування:

Промиваємо та очищаємо овочі. Капусту дрібно шинкуємо, помідори нарізаємо невеликими шматочками, перемелюємо на м’ясорубці. Цибулю ріжемо півкільцями. Моркву натираємо на грубій терці. Солодкий перець нарізаємо соломкою. У каструлю, в якій готуватимемо капусту, виливаємо олію, викладаємо моркву, помішуючи, і просмажуємо її 10 хвилин. Далі до моркви додаємо цибулю, помішуючи, просмажуємо ще 10 хвилин. Додаємо солодкий перець, продовжуємо просмажувати 10 хвилин. Виливаємо перемелені помідори, перемішуємо, тушкуємо 15 хвилин. До овочів додаємо капусту, добре перемішуємо і тушкуємо 50 хвилин. Всипаємо спеції, сіль, перець, цукор, добре перемішуємо, тушкуємо 10 хвилин. Наприкінці додаємо оцет, помішуючи, тушкуємо ще пару хвилин і знімаємо з вогню. Розкладаємо капусту по стерилізованих банках і закриваємо. Укутуємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження. Потім капусту зберігаємо у прохолодному місці

Як і з чим подавати

Крім того, що цю капусту можна їсти як самостійну страву, її також можна використовувати як готову начинку для пиріжків із дріжджового, листкового або прісного тіста. Також така капуста ідеально підходить для начинки вареників.

А ще тушкована капуста з банки може стати одним з головних компонентів у збірній м'ясній або грибній солянці.

Завжди доречно посипати готову тушковану капусту свіжою подрібненою зеленню і подати її на стіл разом зі свіжим хлібом.

