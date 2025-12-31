Смачніше за будь-яке пюре: як приготувати картоплю по-селянськи із золотистою скоринкою

Щоб приготувати смачну картоплю по-селянськи, потрібно додати один інгредієнт

Без картоплі на святковому столі не обійтися. Замість того, щоб довго чистити бульби, а потім стояти над каструлею, поки вони варяться, пропонуємо вам приготувати картоплю по-селянськи. На відміну від пюре, яке швидко охолоджується і втрачає вигляд, це блюдо з хрусткою скоринкою залишиться смачним навіть наступного дня.

Як приготувати картоплю по-селянськи

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Вибирайте сорти картоплі з жовтою м'якоттю, вони краще тримають форму і не розсипаються при запіканні. Обов'язково додайте кукурудзяний крохмаль. При запіканні він перетворюється на найтоншу сіточку, яка апетитно хрумтить. Без цього інгредієнта картопля вийде просто запеченою, без хрусткої скоринки. Якщо кукурудзяного крохмалю немає, можна використовувати картопляний, але тоді скоринка вийде більш жорсткою.

Інгредієнти:

Картопля 500 г

Сіль 1,5 ч. л.

Паприка 0,5 ч. л.

Червоний перець 0,5 ч. л.

Чорний перець 0,5 ч. л.

Олія для смаження

Кукурудзяний крохмаль 50 г

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно вимийте жорсткою стороною губки. Чистити шкірку не потрібно — у ній весь смак, до того ж вона допомагає часточці тримати форму. Наріжте картоплю на однакові часточки (на 6–8 частин). Якщо часточки будуть різного розміру, дрібні згорять, а великі залишаться жорсткими. Складіть часточки в глибоку миску, всипте 0,5 ч. л. солі і залийте окропом на 15–20 хвилин. Завдяки цьому картопля швидше приготується і буде буквально танути в роті. Злийте воду і обов'язково просушіть кожну часточку паперовим рушником. Якщо картопля залишиться вологою, крохмаль перетвориться на клейстер, і хрустких скибочок не вийде. В окремій сухій ємності змішайте кукурудзяний крохмаль, сіль, що залишилася, і всі спеції. Обваляйте кожну часточку в цій суміші. Після цього додайте олію і перемішайте. Розігрійте духовку до 200°C. Викладайте картоплю на деко з пергаментом так, щоб часточки не торкалися одна одної. Випікайте 25–30 хвилин до впевненого золотистого кольору.

Як і з чим подавати

Картопля по-селянськи відмінно поєднується з м’ясними стравами, чи то запечена індичка чи риба. До того ж пряна картопля з хрусткою скоринкою разом із солоним огірком та квашеною капустою – чудова закуска до міцних напоїв.