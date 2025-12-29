Закусочний торт-салат до святкового столу: "Чоловічий каприз", який зникає першим (відео)

Новий рік уже не за горами, і господині все частіше думають, що приготувати на святковий стіл.

Зазвичай вибір падає на перевірену класику — олів’є або крабовий салат. Але сьогодні ми пропонуємо відійти від стандартів і подати закуску у більш ефектному форматі. Цей торт-салат виглядає святково, ситний, насичений за смаком і точно стане фаворитом новорічної ночі. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "EMILI".

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Крекери обирайте нейтральні або з легким солоним смаком, без яскравих ароматизаторів — вони мають підкреслювати начинку, а не перебивати її. Печериці повинні бути щільними, світлими та без зайвої вологи. Вершковий крем-сир краще брати з високим вмістом жиру — він зробить шари ніжними та стабільними. Копчений окорочок обирайте натурального копчення, без різкого запаху і зайвої рідини.

Як приготувати закусочний торт-салат "Чоловічий каприз"

Інгредієнти:

крекери – 300 г;

печериці – 500 г;

цибуля – 2 шт.;

вершковий крем-сир – 300 г;

вершки 33% – 40 г;

копчений окорочок – 1 шт.;

волоський горіх – 50 г;

вершкове масло – 2 ст. л.;

олія – 1 ст. л.;

сіль – до смаку;

суміш перців – до смаку.

Спосіб приготування:

Обсмажити дрібно нарізану цибулю на олії до м’якості, додати нарізані печериці, сіль, суміш перців і вершкове масло, готувати до випаровування рідини та охолодити. Копчений окорочок відокремити від кісток, м’ясо дрібно нарізати. Вершковий крем-сир розмішати з вершками до однорідної, кремової консистенції. На дно форми викласти шар крекерів, змастити кремом, викласти частину грибної маси та м’яса. Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти, завершити шаром крему. Посипати подрібненими волоськими горіхами та накрити плівкою. Поставити в холодильник мінімум на 3–4 години для стабілізації та просочення.

Як і з чим подавати

Торт-салат найкраще подавати добре охолодженим, щоб шари тримали форму і легко нарізалися. Для святкової подачі прикрасьте верх подрібненими волоськими горіхами, зеленню або тонкими скибками грибів. Він чудово поєднується з овочевими закусками, маринованими огірками та легкими салатами. На новорічному столі такий торт-салат може стати центральною холодною закускою і вдало замінити традиційні салати.

Цей закусочний торт — ідеальне рішення для тих, хто хоче здивувати гостей без складних технік і довгого приготування. Він виглядає ефектно, готується просто і завжди викликає захоплення з першого шматочка. Саме такі страви створюють святковий настрій і запам’ятовуються надовго.