Закусочний торт-салат до святкового столу: "Чоловічий каприз", який зникає першим (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Новий рік уже не за горами, і господині все частіше думають, що приготувати на святковий стіл.
Зазвичай вибір падає на перевірену класику — олів’є або крабовий салат. Але сьогодні ми пропонуємо відійти від стандартів і подати закуску у більш ефектному форматі. Цей торт-салат виглядає святково, ситний, насичений за смаком і точно стане фаворитом новорічної ночі. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "EMILI".
Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості
Крекери обирайте нейтральні або з легким солоним смаком, без яскравих ароматизаторів — вони мають підкреслювати начинку, а не перебивати її. Печериці повинні бути щільними, світлими та без зайвої вологи. Вершковий крем-сир краще брати з високим вмістом жиру — він зробить шари ніжними та стабільними. Копчений окорочок обирайте натурального копчення, без різкого запаху і зайвої рідини.
Як приготувати закусочний торт-салат "Чоловічий каприз"
Інгредієнти:
- крекери – 300 г;
- печериці – 500 г;
- цибуля – 2 шт.;
- вершковий крем-сир – 300 г;
- вершки 33% – 40 г;
- копчений окорочок – 1 шт.;
- волоський горіх – 50 г;
- вершкове масло – 2 ст. л.;
- олія – 1 ст. л.;
- сіль – до смаку;
- суміш перців – до смаку.
Спосіб приготування:
- Обсмажити дрібно нарізану цибулю на олії до м’якості, додати нарізані печериці, сіль, суміш перців і вершкове масло, готувати до випаровування рідини та охолодити.
- Копчений окорочок відокремити від кісток, м’ясо дрібно нарізати.
- Вершковий крем-сир розмішати з вершками до однорідної, кремової консистенції.
- На дно форми викласти шар крекерів, змастити кремом, викласти частину грибної маси та м’яса.
- Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти, завершити шаром крему.
- Посипати подрібненими волоськими горіхами та накрити плівкою.
- Поставити в холодильник мінімум на 3–4 години для стабілізації та просочення.
Як і з чим подавати
Торт-салат найкраще подавати добре охолодженим, щоб шари тримали форму і легко нарізалися. Для святкової подачі прикрасьте верх подрібненими волоськими горіхами, зеленню або тонкими скибками грибів. Він чудово поєднується з овочевими закусками, маринованими огірками та легкими салатами. На новорічному столі такий торт-салат може стати центральною холодною закускою і вдало замінити традиційні салати.
Цей закусочний торт — ідеальне рішення для тих, хто хоче здивувати гостей без складних технік і довгого приготування. Він виглядає ефектно, готується просто і завжди викликає захоплення з першого шматочка. Саме такі страви створюють святковий настрій і запам’ятовуються надовго.