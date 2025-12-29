Безпрограшна страва до святкового столу: приготуйте соковитий курячий рулет (відео)

Новий рік уже не за горами, і кожна господиня починає думати, чим здивувати гостей за святковим столом.

Особливої уваги завжди заслуговує соковита, ароматна курочка, яка подобається всім без винятку. Але сьогодні ми пропонуємо подати її у більш святковому та ефектному форматі — у вигляді ніжного курячого рулету. Ця страва виглядає презентабельно, легко нарізається і чудово підходить як для гарячої подачі, так і для холодної закуски. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna_roiko_".

Як приготувати соковитий курячий рулет

Поради щодо вибору інгредієнтів

Для рулету найкраще підійде м’ясо зі стегна — воно соковитіше за філе і не пересихає під час запікання. Обирайте свіже охолоджене м’ясо без зайвої вологи та стороннього запаху. Часник і зелень повинні бути ароматними та свіжими, саме вони формують смак. Болгарський перець краще брати м’ясистий і солодкий — він додасть соковитості та красивого зрізу.

Інгредієнти:

куряче м’ясо зі стегна – 600 г;

сіль – 1,5 ч. л.;

чорний перець – 0,5 ч. л.;

часник – 3 зубчики;

майонез – 1 ст. л.;

свіжа зелень – за смаком;

болгарський перець – 1 шт.;

Спосіб приготування:

Підготувати куряче м’ясо, розкласти рівним шаром, посолити, поперчити та змастити майонезом. Додати подрібнений часник, нарізану зелень і соломкою нарізаний болгарський перець. Скрутити м’ясо щільним рулетом і залишити маринуватися на 30 хвилин. Викласти рулет у форму для запікання, додати склянку води та проколоти рулет голкою в кількох місцях. Запікати в духовці при температурі 170 °C приблизно 60 хвилин. Дістати рулет з духовки, накрити дошкою та поставити зверху вантаж, залишити охолоджуватися на ніч для кращої форми.

Як і з чим подавати

Курячий рулет ідеально підходить для новорічного столу у нарізці тонкими скибками. Його можна подати з гірчичним, часниковим або йогуртовим соусом, доповнити свіжими овочами, зеленню чи маринованими огірками. У гарячому вигляді рулет добре поєднується з картопляним пюре, запеченими овочами або рисом. Для святкової подачі прикрасьте блюдо зеленню, зернами граната або запеченим перцем.

Цей курячий рулет — саме той варіант, коли мінімум зусиль дає максимальний ефект. Він стабільно вдається, виглядає святково та завжди зникає зі столу першим. Чудовий вибір для Нового року та будь-якого сімейного свята.